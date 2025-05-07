Психолог объяснила влияние перебоев со связью на зависимых от гаджетов

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Кандидат психологических наук, психолог и коуч Лариса Суркова рассказала о психологическом влиянии на людей перебои с мобильным интернетом. По мнению специалиста, у людей возникает возможность получить большую вовлеченность в реальную жизнь.
Суркова заявила, что при острой зависимости от смартфонов развивается тревожность.
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«На самом деле это хороший опыт заземлиться… Вот есть такой термин «психология заземления», и это очень хороший опыт, потому что вы можете иначе себя ощутить, выходя из дома», — отметила Суркова в интервью RT.По словам психолога, если у человека наблюдается острая необходимость постоянно находиться в виртуальном мире, а отсутствие в руках смартфона вызывает четкий внутренний дискомфорт, то уже следует обращаться к специалисту.
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Манцаев Рамиль