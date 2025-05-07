Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей на майских праздниках

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Майские выходные все ближе и ближе. Чем ждать от погоды?
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Радио 1» заявила, что погода на майские будет прохладная, но комфортная.
Паршина предупредила, что также возможен легкий снег.
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«Ожидается свежий ветер, будет легко дышаться. Особо сильных дождей не будет. Но 8 мая в столице будут слабые заморозки, а днём температура +11,+13 градусов. 9 мая по области местами будут небольшие осадки», — сказала она.
Паршина предупредила, что также возможен легкий снег.
«Температура пока на три градуса отстает от климатического графика. Надеемся на вторую половину мая, когда должно потеплеть. Хоть погода прохладная, но без опасных явлений — разве что заморозки», — объяснила синоптик.
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Анастасия Панченко