Депутат Нилов: В 2024 году полис ОСАГО будет компенсировать урон от сосулек

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Глава Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что с 1 сентября следующего года в России вступят в силу новые правила в отношении оформления полисов ОСАГО, которые должны значительно упростить жизнь автовладельцам. Об этом сообщает Общественная служба новостей.
«Неожиданно и правительство, и Центральный банк, и Российский союз автостраховщиков поддержали мою инициативу, и в следующем году с 1 сентября полис ОСАГО можно оформить даже на один день. Все это очень хорошо, поскольку, если вы берете машину на два дня, чтобы перегнать ее из пункта А в пункт Б, вам нет нужды оформлять ОСАГО на год», — цитирует Нилова Общественная служба новостей.По словам парламентария, еще одной инициативой является расширение программы ОСАГО для дополнительной защиты от таких случаев, когда автомобиль был поврежден упавшей сосулькой. Нилов отметил, что на данный момент выплаты при таких случаях полагаются исключительно владельцам КАСКО.
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