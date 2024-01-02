Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС

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Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что необычные природные явления были зафиксированы после теракта на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.
Губернатор подчеркнул, что связь этих изменений и катастрофы на Каховской ГЭС предстоит подтвердить ученым после тщательных исследований. Местные власти занимаются оценкой ущерба от украинских войск, нанесенным Каховской ГЭС.
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