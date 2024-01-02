2 января 2024 — Игнатьев день: Что можно и чего нельзя делать

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2 января в православных храмах чтят память Игнатия Богоносца или Игнатия Антиохийского. В народном календаре — Игнатьев день. Общественная служба новостей сообщила о том, что можно и чего нельзя делать 2 января 2024 года в Игнатьев день.
«На Руси Игнатьев день считался «яблочным днем». Наши предки наблюдали за погодными условиями сегодня. Они верили, что температура, ветер и осадки предсказывают погоду августа — месяца, когда созревают яблоки», — пишет Общественная служба новостей.
Отмечается, что в этот день нельзя готовить блюда из гороха, бобов, фасоли, так как это может привести к бедности. Также не рекомендуется пускать в дом больных и нуждающихся. Запрещается покупать новую обувь, так как по старинным поверьям, эти действия лишают долголетия.
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