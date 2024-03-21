Депутат оценил идею штрафовать родителей за оставление детей с бабушками

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Ситуация, когда родители работают, а бабушки с дедушками присматривают за внуками, абсолютно нормальная, заявил в разговоре с корреспондентом «Радио 1» депутат Госдумы VI созыва Роман Худяков.
Таким образом он прокомментировал инициативу начальник отдела по опеке и попечительству администрации Чебоксар Ларисы Ильиной штрафовать семьи, в которых бабушки и дедушки сидят с внукам.
Он также добавил, что для таких ситуаций всегда были бабушки и дедушки, которые помогали следить за внуками из поколения в поколение. По мнению Худякова, это нормальные традиции, когда дети остаются под присмотром любящих их родственников.
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«Я бы предложил бы этому чиновнику поделиться своей зарплатой с такими родителям. Ведь они оставляют детей с бабушками и дедушками не просто так. В наше трудное время родители работают днем и ночью, иногда и в две, и в три смены для того, чтобы прокормить семью, прокормить себя. У них нет возможности сидеть с детьми», — заявил Роман Худяков.
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Артем Кузьмин