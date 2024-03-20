Семьи, в которых бабушки сидят с внуками, предложили штрафовать

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В Чувашии чиновники пригрозили штрафами семьям, в которых бабушки и дедушки присматривают за своими внуками, пишет «Коммерсант».
Отдел по опеке и попечительству администрации Чебоксар разослал письмо директорам школ с требованием собрать сведения о семьях, в которых за детьми присматривают бабушки и дедушки. Начальник отдела Лариса Ильина указала о недопустимости ситуаций, когда дети остаются под присмотром кого-либо кроме родителей.
Чиновница пригрозила родителям штрафами и лишением родительских прав в случаях, когда они не могут сами оставаться со своими несовершеннолетними чадами. Ильина указала родителям на «юридическое оформление опеки в случае их продолжительного отсутствия».
Об инциденте стало известно депутату Госдумы Ирины Филатовой. Парламентарий назвала инициативу чувашской чиновницы «опасной и аморальной самодеятельностью». В администрации Чебоксар начали проверку в отношении деятельности Ларисы Ильиной.
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Чиновница пригрозила родителям штрафами и лишением родительских прав в случаях, когда они не могут сами оставаться со своими несовершеннолетними чадами. Ильина указала родителям на «юридическое оформление опеки в случае их продолжительного отсутствия».
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Мария Федоровцева