В Подмосковье многодетные семьи могут приобрести комфортное жилье

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Подмосковье помогает многодетным семьям приобрести собственное комфортное и удобное жилье. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Для многодетных семей в Московской области работает мера поддержки Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей».
Стоит отметить, что с начало года сертификаты на право получения субсидии получили уже 24 семьи, у которых в общей сложности воспитывается 181 ребенок. Кроме этого, сначала реализации программы субсидии на жилье получили 287 многодетных семей.
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«Участниками могут быть семьи, в которых 7 и более детей или одновременно родилось 3 и более детей. Многодетным родителям предоставляются жилищные субсидии в размере 100% расчетной стоимости жилья. Эта мера поддержки дает возможность большой семье купить комфортное и удобное для всех жилье», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева