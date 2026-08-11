Депутат рассказал о ремонте общедомового имущества за счет УК

11 августа 2026, 20:52

Депутат Чаплин: УК делает бесплатно часть работ

Фото: istockphoto/MarekUsz

Многие собственники квартир не догадываются, что часть ремонтных работ им обязаны выполнять управляющие компании без дополнительной платы — эти расходы уже включены в ежемесячную квитанцию за содержание жилья. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.