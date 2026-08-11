Депутат рассказал о ремонте общедомового имущества за счет УК
Многие собственники квартир не догадываются, что часть ремонтных работ им обязаны выполнять управляющие компании без дополнительной платы — эти расходы уже включены в ежемесячную квитанцию за содержание жилья. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Парламентарий подчеркнул, что зона ответственности УК определяется не местоположением объекта, а его техническими параметрами, пишет RT. В частности, к общедомовому имуществу относятся стояки ХВС, ГВС, канализации и отопления вплоть до первого запорного вентиля в квартире. Если радиаторы не оборудованы отключающими кранами, их ремонт и замена также ложатся на плечи управляющей компании — особенно в случаях, когда для демонтажа требуется перекрывать стояк всего подъезда.
Кроме того, бесплатно для жителей УК обязана устранять протечки с кровли, ремонтировать фасады, межпанельные швы, а также содержать в порядке подъезды и придомовую территорию. В перечень входит уборка, мытье окон, замена лампочек, покраска стен, ремонт дверей, ямочный ремонт асфальта, обслуживание детских площадок и даже дератизация с дезинсекцией.
При этом за свой счет собственникам приходится менять смесители, унитазы, трубы после вентиля, счетчики, внутриквартирную проводку и батареи, если те имеют отключающие устройства или их установил сам жилец. Чаплин посоветовал подавать заявки на ремонт письменно — через аварийно-диспетчерскую службу или приложение «Госуслуги.Дом». В случае отказа он рекомендовал обращаться в Госжилинспекцию или прокуратуру, напомнив, что любые дополнительные сборы за работы по общедомовому имуществу незаконны.
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