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В Подмосковье в этом году откроют 65 отремонтированных и новых школ

оригинал Фото: медиасток.рф

15 новых и 50 капитально отремонтированных школ откроют двери для учеников 1 сентября в Подмосковье. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью телеканалу «Россия 24».



Глава региона отметил, что переносы сроков сдачи объектов исключены.

«50 школ у нас выходят из капитального ремонта. И есть ещё 15 новых. Школы у нас готовы, все откроются вовремя», — подчеркнул Воробьёв.
Он добавил, что в области ведётся активная работа по привлечению учителей. В частности, действует несколько мер поддержки, включающих различные выплаты. Благодаря этому в школах формируется сильный педсостав.
Лев Каштанов

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