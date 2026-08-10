Зарайск выставил на торги подряд на капремонт центрального теплового пункта
Центральный тепловой пункт мощностью 5,8 МВт в Зарайске планируют капитально отремонтировать. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах размещено в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную документацию, провести капремонт центрального теплового пункта и поставить туда всё необходимое оборудование. Завершить работы нужно в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 57 миллионов 947 тысяч 550 рублей. Заявки принимаются до 21 августа. Финансирование работ предусмотрено из областного и окружного бюджетов.