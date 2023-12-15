Депутат Светлана Бессараб предложила ввести уроки мужества от участников СВО

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
В России предложили ввести уроки мужества от участников специальной военной операции (СВО) в российских школах. Такой инициативой в беседе с «Лентой.ру» поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она напомнила о вкладе участников Великой Отечественной войны в воспитание тогдашней молодежи.
По её словам, участников спецоперации можно будет привлечь также и к вопросам трудового воспитания российских школьников.
Президент России Владимир Путин заявил, что воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным».
Глава государства заявил, что Россия в настоящее время находится в переломном моменте, в каких особенно важна патриотическая структура внутри общества. Он также добавил, что с подрастающим поколением работают ветераны, которые помогают воспитывать здоровый патриотизм.
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«Патриотическое воспитание ничем не заменишь. Я думаю, что участники специальной военной операции также смогут рассказывать о своем ратном подвиге и о том, какие интересы они защищали, чтобы детям было понятнее», — подчеркнула Бессараб.
Президент России Владимир Путин заявил, что воспитание детей в духе патриотизма чрезвычайно важно. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным».
Глава государства заявил, что Россия в настоящее время находится в переломном моменте, в каких особенно важна патриотическая структура внутри общества. Он также добавил, что с подрастающим поколением работают ветераны, которые помогают воспитывать здоровый патриотизм.
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