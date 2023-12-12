Дума приняла закон о традиционных ценностях в образовательной системе

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Госдума приняла в окончательном третьем чтении законопроект, в рамках которого будет определен гуманистический характер образования в России, который соответствует традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Напомним, в сентябре текущего года депутаты из разных фракций во главе с председателем думского комитета по науке и высшему образованию Сергеем Кабышевым внесли на законопроект на рассмотрение палаты.
Изменения вносятся в закон «Об образовании в РФ». Уточняется, что проект создан для обеспечения четкого конституционного целеполагания системы российского образования. Основой послужил указ президента РФ Владимира Путина от 9 ноября 2022 года, согласно которому методы воспитания и образования детей по сохранению и укреплению традиционных ценностей проводятся в условиях национальной идентичности.
Ко второму чтению были подготовлены поправки, согласно которым педагоги должны формировать у учеников чувство патриотизма, а также уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества. Кроме того, учащимся необходимо прививать уважение к закону и правопорядку, человеку труда, а также людям старшего поколения.
Кроме того, учителям необходимо формировать у детей взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонациональной России.
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Изменения вносятся в закон «Об образовании в РФ». Уточняется, что проект создан для обеспечения четкого конституционного целеполагания системы российского образования. Основой послужил указ президента РФ Владимира Путина от 9 ноября 2022 года, согласно которому методы воспитания и образования детей по сохранению и укреплению традиционных ценностей проводятся в условиях национальной идентичности.
Кроме того, учителям необходимо формировать у детей взаимное уважение, бережное отношение к культурному наследию и традициям многонациональной России.
«Изменения послужат укреплению ценностных основ образования как важнейшего фактора прогрессивного развития суверенной государственности России посредством наиболее полного раскрытия духовно-нравственного, культурного и интеллектуального потенциала российского многонационального народа», - считают авторы законопроекта.
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Элина Позднякова