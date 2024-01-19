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Депутат Журавлёв: Нужен жёсткий контроль в сфере вторичной переработки мусора

19 января 2024, 19:45
Фото: istockphoto.com/piotr_malczyk

Фото: istockphoto.com/piotr_malczyk

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о необходимости жёсткого контроля за компаниями и предприятия в сфере вторичной переработки мусора в России.

«Нужна жесточайшая система контроля, которая сейчас чаще всего дает сбои, и назначение единого оператора. Появление списков, которые составлены внутри этой организации, а потом уже одобрены правительством – первый шаг к наведению порядка в отрасли. За нарушения нужно ввести гигантские штрафы, зависящие, допустим, от оборота компании. Думаю, тогда желающих выбрасывать мусор вдоль дорог в России станет гораздо меньше», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлев.

Ранее сообщалось, что более 200 нарушителей правил перевозки строительных отходов выявили в Московской области с начала января, общая сумма штрафов составила более 20,4 млн рублей.

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#мусор
#перевозки
#рекультивация
#компании
#штрафы
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В России зафиксировали сокращение естественной убыли населения
Росстат: естественная убыль населения в 2023 году сократилась на 19,3%
19 января 2024, 20:34

Фото: iStock/SewcreamStudio

В России на 19,3% сократилась естественная убыль населения. Об этом следует из данных Росстата.
Отмечается, что в январе-ноябре прошлого года убыль населения уменьшилась на 19,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года. Она составила 438,3 тысячи человек, а годом ранее насчитывала 543,4 тысячи россиян.

Однако за этот период наблюдалось и сокращение рождаемости. Она составила 1 миллион 600,7 тысяч человек, понизившись на 3,0%. Согласно показателям 2022 года число родившихся в России достигло 1 миллиона 741,2 тысяч человек.

Ранее Росстат сообщал, что ожидаемая продолжительность жизни в России к 2045 году должна составить 84,5 года. Также в организации добавили, что в 2024 году продолжительность жизни россиян оценивается в 73,1 года.

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#россия
#статистика
#население
#смертность
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Японский лунный модуль SLIM впервые совершил успешную посадку на Луну
19 января 2024, 20:32

Фото: iStock/Elen11

Первый японский исследовательский модуль Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) впервые смог совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Прямую трансляцию вело Японское агентство аэрокосмических исследований.
Уточняется, что с модулем поддерживается связь, а статус миссии подтверждается. В ближайшее время должна появиться информация об успешности посадки.

SLIM весит 200 килограммов, а его высота составляет 2,4 метра. Он создан для изучения кратеров и рельефа на Луне и оснащен камерой для измерения количества элементов, содержащихся на лунной поверхности. Таким образом, модуль может сесть в определенном месте с погрешностью всего 100 метров.

Подготовка к мягкой посадке SLIM началась 17 января. 7 сентября 2023 года ракета H-IIA с модулем стартовала с космодрома Танэгасима. Она также вывела в космос рентгеновскую обсерваторию X-ray Imaging and Spectroscopy Mission.

19 января также стало известно, что аппарат Peregrine от американской компании Astrobotic завершил свою миссию после неудачного лунного полета.

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Многодетная семья из Люберец представила Подмосковье на Всероссийском форуме
19 января 2024, 20:11

Фото: пресс-служба МИСК МО

Многодетная семья Святослава и Марии Негиных из городского округа Люберцы представила Московскую область на форуме «Родные – любимые». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.
«Первое официальное мероприятие Года семьи, который проводится по указу президента Владимира Путина, открылось на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Форум организован для объединения династий со всей страны, диалога поколений, сотворчества детей и взрослых», – говорится в сообщении.
Святослав и Мария в браке 15 лет. Они воспитывают пятерых детей. Семья ведёт активный образ жизни, участвует в спортивных состязаниях. Ранее губернатор Андрей Воробьев наградил Марию почётным знаком «Материнская слава». Кроме того, в прошлом году Негины стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года».

Семейная пара отметила, что сохранить тёплые отношения помогают любовь, взаимопонимание и труд.

В специальной программе форума участвуют более 1 тыс человек – свыше 250 семей из 89 регионов. Это семейные и профессиональные династии, многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов спецоперации, а активистов Движения первых.

Специальную программу к форуму «Родные – любимые» и официальному старту Года семьи подготовил и стенд Московской области. Найти афишу программы можно на сайте.

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#московская область
#подмосковье
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Мособлпрокуратура проводит проверку после инцидента на подъёмнике в Яхроме
19 января 2024, 19:18

Фото: пресс-служба Мособлпрокуратуры

Прокуратура Московской области начала проверку после остановки кресельного подъёмника горнолыжного комплекса у города Яхрома в Дмитровском городском округе. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«По предварительным данным, подъёмник, на котором в тот момент находились люди, остановился из-за недостаточного натяжения троса, вызванного поломкой поворотного колеса. Все граждане были оперативно эвакуированы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь», – говорится в сообщении.
Как сообщает РИА Новости, на горнолыжном курорте «Степаново» в городском округе Дмитров сломался подъёмник. В результате пострадали два человека, которые сорвались вниз.


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#горные лыжи
#инцидент
#прокуратура
#московская область
#подмосковье
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В России будут создавать цифровые профили мигрантов
До конца года прибывшим в РФ мигрантам создадут цифровые профили
19 января 2024, 19:07

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Иностранцам, прибывшим в Россию, будут создавать цифровые профили. Об этом сообщает РИА Новости.
Правительство России утвердило план реализации Концепции государственной миграционной политики на 2024-2025 годы.

Данный план содержит свыше 40 различных мероприятий, которые были распределены по шести разделам.

Согласно утверждённому документу, в отношении мигрантов ужесточается ряд правил. Так, будут подвергаться блокировке активы иностранцев, которые причастны к террористической деятельности. Также планируется разработка предложений по усилению ответственности иностранных граждан за нарушение законов РФ. Кроме того, будут заблокированы интернет-ресурсы, которые предоставляют незаконные услуги в области миграции.

Прибывшим в Россию иностранцам создадут цифровые профили, а также проведут регистрацию в единой биометрической системе.

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#мигранты
#россия
#правительство
#план
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Родственникам погибших пациентов в Брянске из-за сбоя ИВЛ выплатят по 1 млн руб.
19 января 2024, 18:40

Фото: iStock/Zolnierek

Родственникам пациентов, которые погибли в Брянской межрайонной больнице из-за сбоя аппаратов искусственной вентиляции легких, выплатят по одному миллиону рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
«Решениями Брянского районного суда от 11 и 17 января 2024 года удовлетворены иски двух потерпевших, с ответчика взыскана компенсация морального вреда в размере 1 000 000 рублей», - говорится в сообщении.

Таким образом, сумма будет выплачена всем родственникам. Кроме того, им пообещали компенсировать затраты на похороны.
Пока решение суда в силу не вступило.

Напомним, в ноябре 2020 года главный врач больницы допустил к работе с ИВЛ сотрудника, который не имел право эксплуатации кислородных баллонов. Он также не проходил инструктаж по технике безопасности. Его действия привели к отключению ИВЛ, тогда погибли шесть пациентов.

В марте 2023 года главврач был арестован на три года.

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#похороны
#больницы
#компенсация
#право
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Бродящих по улицам Мытищ кабанов переселят в лес
19 января 2024, 18:39

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Напугавших жителей Мытищ кабанов отправят жить в лес. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Ранее появившееся в интернете видео с бегающими по улицам дикими свиньями стало одними из самых популярных за зиму в Подмосковье. Однако в черте города животных не оставят.
«Кабан – это не домашний мини-пиг, а сильное дикое животное, которое может быть опасно для человека. Дикие свиньи в Мытищах вышли в город из-за нехватки пищи в лесу. Сначала они разворотили несколько помоек, потом их подкормили жители, и звери поняли, что в городе всегда есть чем поживиться», – пояснил министр.
По словам зоологов лесные «бандиты», какими бы они не казались безобидными, небезопасны для жителей. Кабан может напасть на человека, разбросать мусор из контейнера, вырвать из рук пакет с продуктами и даже попытаться забраться в автомобиль.
«Администрация заключила контракт со специализированной организацией, которая будет отлавливать животных и выпускать в естественную среду», – добавил Фирсов.
С сегодняшнего дня эта работа будет проводиться в городском округе Мытищи под контролем инспекторов охотназдора и продлится несколько дней.

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#подмосковье
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Папа Римский раскрыл свой взгляд на ад
Папа Римский Франциск сделал предположение, что ад пуст
19 января 2024, 18:24

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Президента Республики

Папа Римский Франциск в эфире телешоу Che Tempo Che Fa заявил, что ад пуст.
Более трёх миллионов итальянцев в прямом эфире смотрели часовое интервью 67-летнего понтифика. В ходе беседы Франциск затронул несколько последних новостей, таких как разрешение однополых браков Ватиканом и военные мировые конфликты.

Также папа Римский ответил на вопрос ведущего Фабио Фацио о том, каким он себе представляет ад. По словам понтифика, лично он предпочитает думать, что в аду ничего нет. Он выразил надежду на то, что он действительно пуст.

Напомним, что, согласно католицизму, в ад отправляются души грешников, которые подвергаются там наказаниям. Высшим наказанием является вечное отлучение от Бога.

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#папа римский
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В Подмосковье заключили 25 тыс договоров на обслуживание газового оборудования квартир
19 января 2024, 18:15

Фото: пресс-служба ГУСТ МО

Более 25 тысяч договоров подписали с компаний «Мособлгаз» собственники жилья в Московской области на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«По закону, вступившему в силу осенью 2023 года. Заниматься техобслуживанием газового оборудования в домах может только газораспределительная организация. В Московской области это АО «Мособлгаз». Договор с компаний может заключить управляющая компания на основе решения собрания собственников, либо лично собственник квартиры. В настоящее время в регионе заключено более 25 тысяч таких договоров», — говорится в сообщении.

В восьми округах такими договорами охвачено 100% газифицированных домов. Муниципалитетами-лидерами стали Реутов, Котельники, Звёздный городок, Жуковский, Власиха, Наро-Фомнский, Краснознаменск и Молодёжный. Завершить эту работу должны в Кашире, Ступине и Егорьевске.

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