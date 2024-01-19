Депутат Журавлёв: Нужен жёсткий контроль в сфере вторичной переработки мусора

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Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил о необходимости жёсткого контроля за компаниями и предприятия в сфере вторичной переработки мусора в России.
«Нужна жесточайшая система контроля, которая сейчас чаще всего дает сбои, и назначение единого оператора. Появление списков, которые составлены внутри этой организации, а потом уже одобрены правительством – первый шаг к наведению порядка в отрасли. За нарушения нужно ввести гигантские штрафы, зависящие, допустим, от оборота компании. Думаю, тогда желающих выбрасывать мусор вдоль дорог в России станет гораздо меньше», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Журавлев.
Ранее сообщалось, что более 200 нарушителей правил перевозки строительных отходов выявили в Московской области с начала января, общая сумма штрафов составила более 20,4 млн рублей.
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Мелисса Тимофеева