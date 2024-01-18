Рекультивация полигона ТБО «Лесная» завершится в этом году

Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов «Лесная» в Серпухове завершится в 2024 году. Об этом глава городского округа Сергей Никитенко сообщил Андрею Воробьёву. Губернатор Московской области спросил, есть ли сейчас какие-либо нарекания со стороны жителей.