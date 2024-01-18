Рекультивация полигона ТБО «Лесная» завершится в этом году

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов «Лесная» в Серпухове завершится в 2024 году. Об этом глава городского округа Сергей Никитенко сообщил Андрею Воробьёву. Губернатор Московской области спросил, есть ли сейчас какие-либо нарекания со стороны жителей.
«Проблема полигона уходит в историю. В 2022 году мы приступили к рекультивации и в этом году её завершаем. Также в 2022-м закончили рекультивацию полигона «Съяново». Так что в 2024 году проблема с запахами со стороны полигонов окончательно уйдёт», – пообещал Никитенко.Губернатор назвал экологию важным направлением развития Большого Серпухова.
«У вас очень зелёная территория. Огромное количество местных жителей и гостей приезжает на отдых, особенно летом – в округе прекрасные санатории и пляжи. Но мы помним, что было несколько лет назад. Я имею в виду мусорный полигон ТБО «Лесная». По президентской программе мы рекультивировали абсолютное большинство таких объектов в Московской области», – сказал Воробьёв.Глава поблагодарил губернатора за содействие в выделении средств на реконструкцию очистных сооружений. Они были построены в 1974 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. На реконструкцию выделено около 6 млрд рублей. В феврале будет объявлен конкурс, затем начнутся работы. Их планируют завершить до конца 2025 года.
«Всё, что касается очистных сооружений, канализации, имеет большое значение. Когда сети изношены, это вызывает дискомфорт для людей. Особенно это чувствуется летом. Канализация должна быть в порядке. Мы направляем большие инвестиции в города, в частности, в Серпухов, где пришло время сделать основательную модернизацию», – пообещал глава региона.Он заключил, что очистные сооружения и коллекторы будут и дальше находиться в центре внимания подмосковных властей.
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Лора Луганская