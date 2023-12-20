Депутатам заплатят за бензин, только если они пересядут на российские машины

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Российским депутатам с 1 января 2024 года перестанут оплачивать бензин за счёт бюджетов всех уровней, если они не пересядут на машины либо отечественного производства, либо те иностранные марки, которые были рекомендованы Минпромторгом РФ. Об этом газете «Известия» сообщили источники в нижней палате
В предложенном списке машины LADA, УАЗ, AURUS, Москвич, Evolute и Haval.
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