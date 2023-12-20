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Депутатам заплатят за бензин, только если они пересядут на российские машины

20 декабря 2023, 01:32
Фото: iStock/Wirestock

Фото: iStock/Wirestock

Российским депутатам с 1 января 2024 года перестанут оплачивать бензин за счёт бюджетов всех уровней, если они не пересядут на машины либо отечественного производства, либо те иностранные марки, которые были рекомендованы Минпромторгом РФ. Об этом газете «Известия» сообщили источники в нижней палате

Если чиновники не согласятся использовать предложенные авто, им придется оплачивать топливо за свой счет. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подтвердила, что властей всех регионов уже уведомили об этом.

В предложенном списке машины LADA, УАЗ, AURUS, Москвич, Evolute и Haval.

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#госдума
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Шойгу: Число контрактников ВС РФ до конца 2024 году увеличат до 745 тыс. человек
20 декабря 2023, 02:23

Фото: сайт Кремля

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегия Минобороны России заявил, что до конца 2024 года планируется увеличить численность военнослужащих по контракту до 745 тысяч человек. Соответствующая трансляция велась в Телеграм-канале «Кремль. Новости».
Шойгу отметил, что в 2024 году будет продолжен курс на поступательное развитие ВС РФ и повышение их боевых возможностей.

Как сообщал министр ранее, Минобороны с 1 декабря начало наращивание численности российской армии.

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Патриарх Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых ради их преображения
20 декабря 2023, 01:47

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал россиян помолиться за заключённых, так как молитва поспособствует их нравственному преображению. Соответствующее обращение патриарха к духовенству и верующим РПЦ, приуроченное ко дню памяти Николая Чудотворца, доступно на сайте Московского патриархата.
Патриарх Кирилл отметил, что в детстве многие осужденные не получили родительской любви и достойного воспитания.

«Посему наш долг — проявить милосердие и сострадание к находящимся в заточении людям», — сказал священнослужитель.

По мнению патриарха, когда заключенные почувствуют силу молитвы за них, то вдохновятся на нравственное преображение. Глава РПЦ отметил, что во всех московских СИЗО и тюрьмах действуют православные храмы.

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«Калашников» выполнил госзаказ 2023 года по поставкам дронов-камикадзе «КУБ»
20 декабря 2023, 00:27

Фото: iStock/aapsky

«Калашников» выполнил годовой гособоронзаказ по поставкам дронов-камикадзе «КУБ». Все отгрузки в рамках контрактов завершены, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу концерна.
Отмечается, что «КУБ» отлично зарекомендовал себя в ходе СВО на Украине.

«В развитие продуктовой линейки и при тесном взаимодействии с заказчиком концерн «Калашников» начал поставки боеприпасов повышенного могущества. Это позволит более эффективно поражать живую силу и технику противника», — заявили в пресс-службе.

По словам президента «Калашникова» Алана Лушникова, за последние месяцы объём производства дронов «КУБ» удалось увеличить более чем в два раза.

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#россия
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День ФСБ: история, дата и традиции праздника
20 декабря 2023, 00:05

Фото: iStock/irene_rebrova

20 декабря в России ежегодно отмечается День сотрудников ФСБ. Редакция «Радио 1» расскажет, когда появился праздник, историю возникновения службы и о том, какие задачи стоят перед защитниками национальной безопасности страны.

День ФСБ России: история праздника


20 декабря 1917 года был издан декрет о Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). Именно эта организация стала прообразом современной федеральной службы безопасности. Праздник не был официальным и носил название – День чекиста.

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С 3 апреля 1995 года торжество получило официальный статус и стало носить название – День ФСБ России. Соответствующий указ подписал президент страны Борис Ельцин.


День ФСБ: история службы


Первые органы госбезопасности появились еще во времена Петра I. Специальная служба называлась Приказом тайных дел. Однако наиболее приближенная к нынешней ФСБ служба возникла лишь в 1917 году. Всероссийская чрезвычайная комиссия несколько раз реорганизовывалась и была переименована.

В 1992 году орган госбезопасности стал называться Государственным политическим управлением, а в 1934 году возник знаменитый НКВД — Наркомат внутренних дел.Следующее изменение произошло в 1943 году, НКВД стал министерством МГБ. В 1954 году стал существовать объединенный комитет государственной безопасности – КГБ.

В 1991 году КГБ не стало, а ФСБ, которая стала его аналогом, начала существовать с 1993 года.


День ФСБ: традиции праздника


20 декабря все защитники национальной безопасности принимают поздравления с профессиональным праздником. В честь сотрудников ведомства проводятся концерты, торжественные собрания. Лучшим представителям профессии вручаются награды, медали, благодарственные письма, присваиваются специальные звания.

Традиционно в День ФСБ России проводится торжественный вечер в Кремле. Сотрудников спецслужб поздравляют культурные деятели, творческие коллективы, представители власти. Также на праздничной церемонии присутствует президент России.
В день торжества принято чтить погибших за Родину бойцов и поздравлять ветеранов ФСБ.

Концерты, посвященные работникам ФСБ проходят не только в российской столице, но и регионах.

День сотрудника ФСБ: как поздравлять, что подарить


Отмечают профессиональный праздник сотрудники ФСБ в кругу своих сослуживцев, близких и коллег. 20 декабря проводятся корпоративы, на которых звучат патриотические песни, обмываются присвоенные звания, озвучиваются теплые пожелания. Поздравить сотрудника ФСБ можно кожаным портфелем, портупеей, обложкой на удостоверение, именной фляжкой, ручкой с гравировкой, часами, ежедневником в переплете и т.д.

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Какие функции выполняют сотрудники ФСБ


Ведомство состоит из нескольких подразделений, служб и управлений. Сотрудники ФСБ занимаются охраной государственной границы, ведут расследования, следят за информационной безопасностью, проводят предварительное дознание. Кроме того, сотрудники ведомства пресекают террористические акты, выявляют преступления против высокопоставленных лиц государства на стадии подготовки, занимаются разведкой, борьбой с контрабандой и т.д.

Структура ФСБ является военизированной и деятельность многих подразделений ведомства остается засекреченной.

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#история
#праздник
#медали
#фсб
#борис ельцин
#россия
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Путин поручил организовать мониторинг видеоигр на соответствие законам РФ
19 декабря 2023, 23:14

Фото: iStock/MG_54

Президент России Владимир Путин поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх на предмет соответствия законам РФ, сообщается на сайте Кремля.
Российскому правительству поручено до 30 апреля 2024 года подготовить комплекс мер, направленных «на осуществление мониторинга информации, содержащейся в видеоиграх и распространяемой с их использованием, и контроля за соответствием такой информации законодательству Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В списке поручений по итогам заседания Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта также идет речь о поддержке и развитии рынка отечественных видеоигр и игровых сервисов, привлечении инвестиций в их разработку, повышении конкурентоспособности российских разработчиков. Правительству также необходимо разработать меры, направленные на классификацию видеоигр — с учетом способа их распространения, формата их использования и содержащейся в них информации.

Наконец, необходимо организовать постоянный мониторинг и учет финансовых операций, связанных с использованием в рунете видеоигр, «обладателями исключительных прав на которые являются иностранные организации, если права на такие видеоигры не переданы отечественным юридическим лицам».

Владимир Путин видит большое будущее у отечественной игровой индустрии, так как многие россияне увлекаются видеоиграми, это прибыльный бизнес.

«Этим увлекается примерно 60% граждан Российской Федерации свыше 18 или 16 лет — это много, и мы входим в пятерку стран по количеству играющих в мире", — констатировал российский лидер на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Telegram-канале сообщил, что в России могут заблокировать компьютерную игру World of Tanks из-за сообщений о сборе денег для помощи Украине. По словам Горелкина, игру могут заблокировать согласно принятому Госдумой законопроекту об информационных ресурсах, которые оказывают помощь стороне противника во время конфликта. Как только закон вступит в силу, Генпрокуратура может выступить с предложением о блокировке игры на территории России, заключил депутат.

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#видео
#игры
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В Подмосковье за год построили и обновили 48 котельных
19 декабря 2023, 22:55

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области в уходящем году построили и модернизировали 48 котельных. Такие данные привёл министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.
«В целом мы построили либо модернизировали в этом году 48 источников теплоснабжения – котельных. Также в текущем году поменяли более 50 км тепловых сетей. Помимо этого, выполнено около 10% работ от запланированного в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2028 годы», – сказал Самарин, выступая в эфире телеканала «360».
По словам министра, на реализацию программы направлено около 23 млрд рублей. Она предполагает более 200 различных мероприятий.

Самарин добавил, что власти Московской области рассчитывают до конца года подписать два концессионных соглашения по системам теплоснабжения и горячего водоснабжения в Дмитрове и Лобне. Ранее в регионе заключили концессионные соглашения суммарно на 100 млрд рублей.

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#минэнерго мо
#александр самарин
#котельная
#теплоснабжение
#теплотрасса
#московская область
#подмосковье
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Генпрокуратура внесла изменения в правила перелётов пассажиров с детьми
19 декабря 2023, 22:09

Фото: iStock/encrier

По указанию главы генпрокуратуры РФ Игоря Краснова, в правила перелётов пассажиров с детьми в России были внесены изменения, об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«После вмешательства надзорного ведомства в правила перевозок авиакомпаний внесены изменения, направленные на защиту прав детей. Теперь пассажирам предоставляется выбор, с кем из сопровождающих будет лететь ребенок. Об этом предупреждают на стойках регистрации и сайтах авиакомпаний», - прокомментировали ситуацию представители Генпрокуратуры.

Отмечается, что проверка была инициирована после многочисленных обращений от граждан РФ, а также сообщений в средствах массовой информации, о нарушении авиакомпаниями требований закона. Родителей и малолетних детей нередко сажали отдельно друг от друга.

При этом, некоторые компании всё же предусмотрели возможность пересаживать детей до 12 лет к разным сопровождающим их взрослым, при условии, что билеты пассажиров относятся к разным классам обслуживания.

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#билеты
#авиакомпания
#генпрокуратура
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Около 500 человек приняли участие в молодёжном образовательном интенсиве в Подмосковье
19 декабря 2023, 22:05

Фото: пресс-служба МИСК МО

В Химках завершился трёхдневный образовательный интенсив Медиашкола Подмосковья. Это один из флагманских молодёжных проектов Министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области. Креативная молодёжь училась писать тексты, готовиться к съёмкам, брать интервью, сочинять сценарии, снимать видео, сообщили в пресс-службе ведомства.
В мероприятии приняли участие около 500 человек. Наставниками школы стали журналисты, блогеры, ведущие, продюсеры, фотографы, операторы, PR-специалисты.
«Министерство занимается не только молодёжной политикой в регионе, но и информационной. Мы очень заинтересованы в поиске талантливых и творческих ребят, прокачке будущих журналистов, фотографов, операторов. Медиашкола Подмосковья объединила молодёжь, увлекающуюся медиа. Участники проекта ведут соцсети своих молодёжных центров, освещают события в своих городах или только пробуют себя в роли корреспондента или блогера», – рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Подмосковья Екатерина Швелидзе.
Министр уверена, что полученные знания помогут ребятам выбрать конкретное направление развития.
«Это кадровый резерв. Сегодня мы обучаем их в Медиашколе, а завтра они станут крутыми профессионалами, которые будут работать в ведущих СМИ, рассказывать о нашем Подмосковье и не только», – сказала Швелидзе.
Одним из главных событий мероприятия стал паблик-ток на тему будущего медиаиндустрии. Перед ребятами выступили руководитель контент-центра и SMM-направления платформы «Россия – страна возможностей» Патриция Костина, руководитель направления продвижения и аналитики «ВКонтакте» Николай Афиногенов и блогер Алексей Костыркин. Обсуждали искусственный интеллект, нейросети, новые видео-форматы. Модератором встречи стала ведущая Comedy Radio Надя Бобрышева. В рамках собственного мастер-класса она рассказала, как задавать вопросы на интервью.

Федеральный тренер по эффективной коммуникации, член Глобальной федерации спикеров Мария Смолина поделилась секретами самопрезентации и рассказала, как построить устойчивую и успешную репутацию журналиста. Кинопродюсер Эльбор Чернов провёл мастер-класс по эффективным методам планирования, которые помогут сократить время на выполнение задач. О структуре и сценарии видеоматериала поговорили со сценаристом и режиссёром Алексеем Громыко.

Кульминацией Медиашколы стала панельная дискуссия «Медиагоризонты. Трансформация и рост». Представители СМИ Московской области, в том числе «Радио 1», телеканала 360 и Информационного агентства «Контент-центр», рассказали о текущем состоянии и будущем региональных медиа.

Затем участники образовательного интенсива представили экспертам свои медиапродукты, разработанные в ходе трехдневного обучения. Авторы лучших работ получили приглашение на стажировку в СМИ Подмосковья и МИСК.

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#соцсети
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В Минтруде предложили обеспечить бесплатное переобучение всем россиянам
19 декабря 2023, 21:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Министерство труда РФ предложило со следующего года предоставлять возможность всем трудоспособным гражданам проходить бесплатное переобучение по востребованным профессиям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что Минтруд представил проект программы переобучения по востребованным направлениям на предстоящий год. Согласно им, предлагается предоставлять бесплатное переобучение для всех граждан по специальностям и профессиям, перечь которых будет определять правительство, учитывая кадровую потребность областей.

Также в рамках проекта планируется трудоустраивать на востребованные направления граждан с инвалидностью, людям, осуществляющими уход за ребёнком и другим категориям граждан.

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#обучение
#профессии
#россияне
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