В Госдуме предложили отказывать в маткапитале родителям с двойным гражданством

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В Госдуме предложили не выплачивать материнский капитал родителям, имеющим второе гражданство. С такой инициативой выступил депутат от КПРФ Михаил Матвеев.
Отмечается, что депутат предложил запретить выплату маткапитала родителям, которые имеют ещё одно гражданство, помимо российского. В поправки также внесён пункт, согласно которому для получения выплаты хотя бы один из родителей должен быть гражданином России по рождению.
По словам Матвеева, такая мера необходима, чтобы избежать превращения маткапитала в «кормушку для мигрантов», поскольку его задачей должна оставаться стимуляция рождаемости среди россиян.
При этом уточняется, что мера не коснётся жителей новых регионов России.
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По словам Матвеева, такая мера необходима, чтобы избежать превращения маткапитала в «кормушку для мигрантов», поскольку его задачей должна оставаться стимуляция рождаемости среди россиян.
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Анастасия Чинкова