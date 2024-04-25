Детектор лжи раскрыл, как давно у Бузовой не было секса

В Московской области загруженность дорог по состоянию на утро четверга, 25 апреля, составила пять баллов, при этом на шести федеральных трассах и девяти шоссе наблюдается затруднение движения в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.