Детектор лжи раскрыл, как давно у Бузовой не было секса

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову проверили на детекторе лжи. Это произошло на шоу «Это нормально?».
Она заявила, что последний раз интим у неё был в 2021 году, и полиграф подтвердил её слова.
Также Бузова раскрыла, хотела бы она снова сойтись с кем-то из своих бывших. Она назвала желание вернуться к прежним отношением нормальным явлением, добавив при этом, что все её отношения были исключительно по любви.
Напомним, что телеведущая была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, однако пара распалась из-за измен супруга. При этом он сам утверждает, что брак не мог продолжаться из-за нежелания Бузовой иметь детей. Затем в 2019 году певица объявила о новых отношениях. Её избранником стал блогер Дава. Однако и этот роман продлился недолго – пара распалась в 2021 году. Сейчас Бузова не состоит в отношениях.
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Также Бузова раскрыла, хотела бы она снова сойтись с кем-то из своих бывших. Она назвала желание вернуться к прежним отношением нормальным явлением, добавив при этом, что все её отношения были исключительно по любви.
Напомним, что телеведущая была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, однако пара распалась из-за измен супруга. При этом он сам утверждает, что брак не мог продолжаться из-за нежелания Бузовой иметь детей. Затем в 2019 году певица объявила о новых отношениях. Её избранником стал блогер Дава. Однако и этот роман продлился недолго – пара распалась в 2021 году. Сейчас Бузова не состоит в отношениях.
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Анастасия Чинкова