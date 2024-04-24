«Нам большие размеры не нужны»: сексолог высказалась об интимной операции Лепса

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Российский певец Григорий Лепс за кулисами премии «Шансон года» признался, что перенёс интимную операцию. Однако она имела побочный эффект – привела к уменьшению полового органа. Слова артиста приводит «МК».
Артист не раскрыл, какую именно операцию сделал, но, судя по описанию, операция явно требовалась певцу из-за проблем со здоровьем, а не для эстетики. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала сексолог Ольга Савская.
К интимным операциям принято относить увеличение полового органа, его выпрямление в случае врождённой патологии. Однако к такому роду вмешательств относятся и удаление различных папиллом, прыщей, которые могут быть первыми признаками онкологии, обрезание крайней плоти и даже операции на мочевом пузыре. В целом, интимные операции включают любые процедуры в области паха и внутренних органах, расположенных вблизи полового члена.
При этом Савская подчеркнула, что эстетические операции, как правило, делают мужчины с комплексом неполноценности.
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К интимным операциям принято относить увеличение полового органа, его выпрямление в случае врождённой патологии. Однако к такому роду вмешательств относятся и удаление различных папиллом, прыщей, которые могут быть первыми признаками онкологии, обрезание крайней плоти и даже операции на мочевом пузыре. В целом, интимные операции включают любые процедуры в области паха и внутренних органах, расположенных вблизи полового члена.
При этом Савская подчеркнула, что эстетические операции, как правило, делают мужчины с комплексом неполноценности.
«Все эти операции, которые я перечислила, здесь нет стопроцентной гарантии, что все пройдёт хорошо. Если мужчины делают операции только для эстетики, по психологической причине, то это, как правило, не срабатывает, поскольку такие проблемы нужно решать через психологию. Но, возможно, будет какая-то иллюзия. Ведь мужчина делает это не для себя, а для своей самооценки, и чтобы женщина оценила. Большие размеры женщине вообще не нужны, поскольку объём влагалища составляет 10-12 сантиметров. Поэтому порой мужчины делают операции, которые им вообще не нужны», – пояснила сексолог.Также врач отметила, что любая операции в интимной зоне требует реабилитации и полного восстановления, срок которого зависит от типа вмешательства. При этом эстетические операции могут нести различные риски, поскольку введённые в половой орган шарики, иные инородные предметы для увеличения, а также силикон и гиалуроновая кислота могут скатываться, уходить из органа в другие полости организма. Также нередки случаи развития онкологии после подобных операций.
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Анастасия Чинкова