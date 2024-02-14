Секс-игрушка стала причиной конфуза американской топ-модели

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Неловкий инцидент произошел на борту авиарейса в США, когда секс-игрушка, хранившаяся в чемодане топ-модели и блогера Аманды Рохас, начала жужжать незадолго до взлета. Об этом сообщила газета The New York Post.
Видео произошедшего было снято другом модели и размещено на TikTok, где стало вирусным. На кадрах слышно, как стюардессы просят Аманду Рохас вынуть её жужжащий чемодан из верхнего отсека. Затем ее попросили вынести чемодан за пределы самолета и открыть его на трапе. Модель со смехом открывает чемодан, демонстрируя причину шума — розовый вибратор. Только после того, как Рохас выключила устройство, ей разрешили вернуться на борт авиалайнера.
В США разрешается провозить электронные секс-игрушки как в ручной клади, так и в зарегистрированных сумках во время полетов. Однако окончательное решение о том, разрешен ли провоз подобных предметов через контрольно-пропускной пункт, остается за сотрудником американского Управления транспортной безопасности (TSA).
Напротив, некоторые страны, такие как Индия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Мальдивы, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, вводят ограничения на путешествия с игрушками для взрослых.
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«Когда весь самолет хочет знать, почему вибрирует твой чемодан», — гласит подпись к вирусному видео.
Напротив, некоторые страны, такие как Индия, Индонезия, Таиланд, Вьетнам, Малайзия, Мальдивы, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, вводят ограничения на путешествия с игрушками для взрослых.
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Артем Путинцев