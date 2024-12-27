Детсад при школе №19 в Подольске откроют после капремонта к новому учебному году

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Капитальный ремонт проводят в здании детсадовского отделения школы №19 в Подольске, расположенном по адресу: улица Кирова, дом №60а, сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. Завершить ремонт должны к 1 сентября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Подрядчик капремонта — компания «Гарант Строй». На объекте работают более десяти человек. Реализация проекта оплачивается из бюджета региона», — говорится в сообщении.В рамках капитального ремонта в здании должны обновить фасад и кровлю, отремонтировать входные группы и внутренние помещения и заменить системы канализации, отопления и вентиляции. Кроме того, в детском саду поставят новую мебель и благоустроят прилегающую территорию.
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Лев Каштанов