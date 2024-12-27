Во Власихе отремонтировали фасады и инженерные сети 11 домов

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Одиннадцать многоквартирных домов, расположенных на улице Солнечная во Власихе, капитально отремонтировали, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммуналного хозяйства Московской области.
«В панельных домах № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12 и 13 по Солнечной улице, построенных в 1980-х годах, обновили фасады и входные группы, отремонтировали балконные плиты и межпанельные швы, заменили окна в местах общего пользования и установили новые системы газоснабжения и датчики контроля загазованности в квартирах», — говорится в сообщении.Кроме того, в рамках капремонта были установлены коллективные счётчики центрального отопления, а также горячей и холодной воды. А в местах общего пользования поставили новые окна.
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