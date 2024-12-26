К концу года завершится ремонт двух зданий дошкольного отделения «Гимназии №4»

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
В рамках Президентской программы капитального ремонта образовательных учреждений завершается обновление двух корпусов детского сада, который является частью гимназии № 4 на улице Спортивной в Дзержинском. Готовность объекта составляет более 87%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
«На площадке 50 рабочих и 3 единицы техники. Строители завершают фасадные и кровельные работы, заканчивают работы по благоустройству близлежащей территории, внутри здания происходит расстановка новой мебели и техники, ведутся пусконаладочные работы», — говорится в сообщении.Площадь одного здания — 1827 м², второго — 978 м². Проект включает кровельные и фасадные работы, замену инженерных систем, окон, дверей, сантехники, капитальный ремонт внутренних помещений и благоустройство прилегающей территории.
В обновлённые помещения планируется установить новую мебель и современное оборудование.
Фото: Министерство строительного комплекса Московской области
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