Детский омбудсмен Мишонова напомнила правила безопасного катания с горок

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Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова призвала родителей напомнить детям правила безопасного катания с корок на «ватрушках», снегокатах, лыжах и санках. Это необходимо, чтобы зимние забавы обошлись без травм и трагедий, отметила детский омбудсмен.
«Горка должна быть без неровностей, трамплинов, любых препятствий – кустов, деревьев, пней, труб, лавочек и заборов. Склон не должен выходить на проезжую часть и водоёмы. Даже если дети обычно не доезжают до опасного места, при определённых обстоятельствах это может произойти. Например, в морозную погоду тюбинги едут быстрее и дальше», – написала Мишонова в телеграм-канале «Осторожно, дети».Она напомнила, что ватрушки неуправляемы. Малейшая неровность меняет их траекторию, и даже кочка может стать для них трамплином. Кроме того, кататься с детьми можно только на оборудованных трассах, заключила уполномоченный.
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