Детский омбудсмен Подмосковья раскрыла, кому грозит наказание за ложные доносы на семью

Фото: IStock/eranicle
Госдума и правительство России обсуждают инициативу введения наказания за ложные доносы на семью. Об этом сообщил заместитель председателя нижней палаты парламента Петр Толстой.
Однако уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что процент доносчиков небольшой. В эфире «Радио 1» она отметила, что часто в службу опеки обращаются родственники, которые остались недовольны решением суда относительно ухода за ребёнком.
Омбудсмен выступила против законопроекта. По её мнению, принятие документа приведёт к тому, что россияне перестанут обращаться в органы с жалобами на проблемные семьи.
В Госдуме предлагают ввести налог на бездетность
Депутат ГД Останина высказалась по поводу налога на бездетность
Восьмилетнюю Злату переведут на домашнее обучение из-за страха после похищения
«Я не знаю, откуда они берут эту статистку. Для меня это редкий случай. Это как правило заинтересованные лица, родственники. Например, бабушка или папа недовольны решением суда, поэтому постоянно названивают в опеку и придумывают истории про мать-наркоманку, про то, что детей в семье не кормят, не поют», — сказал Мишонова.
«Да не надо принимать, надо работать с тем, что сейчас есть. У нас хорошее законодательство, оно очень многое нам позволяет в деле защиты семьи. А если что-то и случается, так это человеческий фактор и его нельзя совсем исключить. Я боюсь, что очередная карательная история отсечёт от нас круг тех смельчаков, которые нам звонят, не стесняются, не боятся и понимают, что лучше перебдеть, чем потом охать и ахать», — добавила Ксения Мишонова.Читайте также:
В Госдуме предлагают ввести налог на бездетность
Депутат ГД Останина высказалась по поводу налога на бездетность
Восьмилетнюю Злату переведут на домашнее обучение из-за страха после похищения
Екатерина Шмакова