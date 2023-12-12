Для детей военнослужащих СВО организовали поездку на новогоднюю ёлку в Москве

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка
170 детей из семей участников СВО посетили новогоднюю ёлку в Историческом музее в Москве. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребёнка.
Мероприятие «Новый год в Историческом»проходило 12 декабря. В рамках праздника для детей были организованы мастер-классы, викторины, экскурсия, а также, театрализованное представление.
Кроме этого, в завершение праздника дети и взрослые получили подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Стоит отметить, что привлечение жен, мам и детей участников специальной военной операции помогает им отвлечься от плохих мыслей и получить заряд позитива и энергии.
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«Сегодня в здании Исторического музея собрались дети из семей участников специальной военной операции. 170 мальчишек и девчонок из Подмосковья в возрасте от 2 до 15 лет вместе со своими мамами приехали сюда принять участие в новогоднем представлении. Сегодня Исторический музей организовал мастер-классы и экскурсии специально для них. Спасибо Министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой и руководству музея, что помогли нам в организации этого мероприятия», -отметила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
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Мира Полтева