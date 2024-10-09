В жилом комплексе «Люберецкий» введён в эксплуатацию детский сад

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
В строящемся детском саду в жилом комплексе «Новая Рига» в Красногорске завершён этап монолитных работ. Компания-застройщик ГК «Гранель» продолжает возведение стен, установку окон, монтаж систем электроснабжения, отопления, холодного и горячего водоснабжения, а также канализации. Рабочие приступили к отделке фасада здания. Объект возводится в рамках комплексного развития территории за счёт внебюджетных источников финансирования, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Дайана Хусинова