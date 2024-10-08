Риэлтор Апрелев спрогнозировал ухудшение ситуации для застройщиков в России

Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что сегодня застройщики в России пребывают в неуверенности, а темпы ввода нового жилья снижаются, что связано с ситуацией с ипотекой, а также потребительским спросом.