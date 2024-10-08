Риэлтор Апрелев спрогнозировал ухудшение ситуации для застройщиков в России

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Вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.
«Ситуация для застройщиков будет еще хуже и, как минимум, в два раза по отношению к прошедшему полугодию. Сейчас спрос сократился в 2-3 раза в разных регионах. Причиной тому стал уход льготной ипотеки, сокращение объёмов социальной ипотеки. Сейчас семейная ипотека занимает порядка 80% во всех объёмах продаж застройщиков. В целом картина негативная», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Апрелев.
При этом, по его словам, вторичный рынок недвижимости уже смог перестроиться под новые реалии.
Ранее эксперт рынка недвижимости, основатель аналитического агентства «Бюро Негинского» Андрей Негинский заявлял о том, что недвижимость в Москве выгоднее всего покупать в конце года.
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