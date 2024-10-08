Эксперт ОНФ Склянчук сравнил застройщиков с допинговыми спортсменами

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Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук заявил, что сегодня застройщики в России пребывают в неуверенности, а темпы ввода нового жилья снижаются, что связано с ситуацией с ипотекой, а также потребительским спросом.
«Что будет с квартирами – непонятно по причине отмены льготной ипотеки, стока мигрантов и высокой ключевой ставки. Застройщики напоминают спортсмена, который долго злоупотреблял допингом: льготная госпрограмма длилась три года, сейчас она закончилась и у застройщиков период «ломки». 97% ипотечных кредитов были не рыночными, а льготными», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Склянчук.
Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявил, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.
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