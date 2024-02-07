«Детям нужна радуга»: Общественная палата РФ сделала неожиданные заявления об ЛГБТ*

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7 февраля в Общественной палате прошли слушания на тему: «Система мер по предупреждению и пресечению пропаганды ЛГБТ* в подростковой и молодежной среде». Сколько детей смотрят порно в России, и почему участники заседания назвали общество назвали «больным», читайте в материале «Радио 1».
Движение ЛГБТ*: цели
«Несмотря на то, что ЛГБТ* существует более 40 лет, в России традиционные ценности все равно преобладают. Для восьми из десяти россиян важно видеть Россию страной, в которой такие ценности сохранены», - сообщила Аршинова.
Она также предложила при образовательных учреждениях МВД ввести направление, на котором будут обучаться будущие эксперты по выявлению ЛГБТ*-пропаганды, так как для этого нужны специальные знания в области психологии, философии, лингвистики и т.д.
Министерству просвещения Аршинова рекомендовала ввести образовательные программы о половом воспитании, а Министерству науки выработать меры по раннему выявлению деструктивной деятельности среди обучающихся.
Порнография с аниме и фурри популярны среди детей
В ходе заседания был поднят вопрос о популярности среди несовершеннолетних порнографических фильмов с нарисованными персонажами. Речь идет об аниме и фурри.
Аниме — это рисованная и компьютерная анимация, происходящая из Японии.
Фурри — это сообщество людей, которые интересуются искусством и культурой, связанными с антропоморфными животными — существами, обладающими человекоподобными чертами.
По мнению общественников, подобные персонажи и видео с запрещенным контентом с ними находятся в открытом доступе. Количество запросов на порнографию в интернете превысило 32 миллиона за месяц, более 5 миллионов запросов по порнографии аниме.
Подробностей о том, почему несовершеннолетних интересуют порнографические видео именно с героями аниме и фурри, общественники не привели.
Радуга не должна ассоциироваться с ЛГБТ*
Заместитель председателя комиссии Общественной палаты Российской Федерации по просвещению и воспитанию Наталья Агре заявила, что несмотря на усилия школы и всего общества, в СМИ существует неоднозначная политика.
«Программу “Четыре свадьбы” снимают так, что не то, что не хочется потом играть свадьбу, а вообще выходить замуж или жениться» - заявила Агре.
Она подчеркнула, что во всех типах СМИ нужно транслировать традиционные ценности, а также увеличить число детских и семейных каналов.
Агре также добавила, что радуга, которая является символом ЛГБТ*, является необычным природным явлением для детей, и она не должна ассоциироваться с каким-либо движением.
«Детям нужна радуга, им нужно вернуть то, что у них похитили», - заключила эксперт.
В ходе заседания также было обращено внимание на то, что порнографию смотрят в том числе взрослые, поэтому нужно лечить больное общество.
Общественники призвали не просто запрещать пропаганду ЛГБТ*, но и придумать то, что может ее заместить.
«Запретить можно, но что взамен? Как сделать семейными ценности модными? Как сделать так, чтобы женщины были ориентированы на материнство, а мужчины были мужчинами», - задались вопросом участники заседания.Каких-либо конкретных предложений, направленных на решение подобных вопросов, участниками заседания озвучено не было.
Спорт поможет воспитать детей правильно
Председатель Общественного совета при Министерстве спорта Российской Федерации Раиса Терехина заявила, что спорт – это та среда, где детей можно воспитать правильно.
«Педагоги приучают в спорте детей трудиться, поэтому у них не остается времени на то, чтобы поддаваться дурному влиянию. У детей формируется отношение к родителям, взрослым, они понимают, что такое поднимать флаг страны, для них это норма жизни», - отметила Терехина.
Число преступлений в отношении детей растет
Кандидат юридических наук, криминолог, член Совета по защите семьи и традиционных семейных ценностей при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте Российской Федерации Елена Тимошина заявила, что в России растет число преступлений против половой свободы несовершеннолетних. Она назвала ряд причин, по которым это происходит, среди них: снижение авторитета родителей среди подростков, непослушание, бесконтрольное знакомство детей в социальных сетях.
Тимошина добавила, что установление лиц, которые совершают преступления против детей усложняется тем, что существуют удаленные сообщения, секретные чаты, полная анонимность.
По ее мнению, из образовательных программ необходимо исключить западную терминологию. В частности, речь идет о таких терминах как толерантность и гендер, которые отсылают к нетрадиционным отношениям и их принятию обществом.
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Анастасия Крестьянова