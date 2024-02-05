Песков: Нет информации о законодательном запрете радуги в России

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о существовании законов, запрещающих изображение радуги на территории России.
Такое заявление было сделано в ответ на просьбу журналистов прокомментировать случай задержания россиянки за ношение украшений с данным символом.
Жительницу Нижнего Новгорода арестовали на пять суток по административному протоколу за публичное демонстрирование символики, связанной с запрещенным в России ЛГБТ-движением. Ранее, 30 ноября, Верховный суд признал «Международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией, запретив её деятельность в стране.
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«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России. Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела», — сказал пресс-секретарь президента, слова которого приводит ТАСС.
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Маруняк Сергей Дмитриевич