Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ*

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Жительница Саратова получила штраф размером в 1500 тысячи рублей за демонстрацию символики ЛГБТ*, об этом сообщает «ТАСС».
Сообщается, что административный протокол в отношении россиянки был составлен ещё в январе этого года. По словам адвоката Дениса Руденко, на девушку обратили внимание из-за публикаций в её социальной сети, которые были опубликованы несколько лет назад.
Суд признал девушку виновной и вынес ей приговор в виде оплаты штрафа в размере 1500 рублей. Адвокат же заявил, что с приговор ни они, ни его клиентка не согласна, и они намерены обжаловать решение суда.
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«Насколько мне известно, это первый протокол, составленный в России по конкретному международному общественному движению ЛГБТ* и его символике», — подчеркнул Руденко.
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Евгения Парфентьева