Девочка из сектора Газа написала письмо Путину

Фото: kremlin.ru
Девочка из сектора Газы написала письмо президенту России, выразив благодарность за спасение ее жизни и поделившись беспокойством о судьбе друзей из Палестины. Об этом сообщает Telegram-канал «Известия».
«Спасибо вам за то, что помогли нам добраться до России и спасли нашу жизнь. Мы очень рады, что теперь с семьей в безопасности. Но я очень переживаю за своих родственников и друзей, и хотела бы забрать их в Россию», — написала девятилетняя девочка. Она также обратилась с просьбой о помощи в остановке этой войны.Читайте также:
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