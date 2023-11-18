Маск грозит «термоядерным иском» компаниям, которые отозвали рекламу в X

Фото: istockphoto/rarrarorro
Американский бизнесмен Илон Маск грозит «термоядерным иском» компаниям, заявившим о прекращении размещения рекламы на платформе X (ранее Twitter, заблокирована на территории России).
Компании решили отозвать рекламу с платформы из-за высказываний миллиардера, которые посчитали антисемитскими, пишет РИА Новости.
Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Walt Disney, IBM, а также Apple решили приостановить рекламное сотрудничество с соцсетью из-за критики Маска еврейских сообществ, которые, по его мнению, руководствуются двойными стандартами в отношении ненависти к представителям некоторых национальностей.
Также Маск сообщил, что аккаунты тех, кто будет публично поддерживать геноцид какой-либо из этнических групп, будут заблокированы.
Читайте также:
Израиль дал находящимся в больнице «Аш-Шифа» в Газе час на эвакуацию
Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников
ХАМАС отказался от переговоров с Израилем о судьбе заложников
Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Walt Disney, IBM, а также Apple решили приостановить рекламное сотрудничество с соцсетью из-за критики Маска еврейских сообществ, которые, по его мнению, руководствуются двойными стандартами в отношении ненависти к представителям некоторых национальностей.
Читайте также:
Израиль дал находящимся в больнице «Аш-Шифа» в Газе час на эвакуацию
Израиль отверг сделку с ХАМАС по освобождению заложников
ХАМАС отказался от переговоров с Израилем о судьбе заложников
Мария Фирсова