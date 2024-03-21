Диагностическую работу по обществознанию написали 86 тысяч школьников Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
86 тысяч семиклассников, обучающихся в школах Московской области, написали региональную диагностическую работу по обществознанию, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
«В диагностическую работу вошло 15 заданий базового и повышенного уровней сложности. Выполнить задания школьники должны за полчаса. Максимально за работу можно получить 15 баллов. Работой, выполненной успешной, считается набравшая минимум 6 баллов», — отмечается в сообщении.Работы школьников обезличены, проверку проведут независимые эксперты.
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