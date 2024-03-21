Участниками фестиваля ГТО в Бронницах стали около 60 детей

Ольга Антонова
«Ребятам предоставили возможность сдать нормативы по шести категориям: плавание, челночный бег, метание теннисного мяча в цель, наклоны, поднимание туловища и прыжок в длину с места», — говорится в сообщении.Юным участникам фестиваля, которые справились со спортивными нормативами, выдали знаки отличия: это золотой, серебряный или бронзовый значок.
Ранее сообщалось, что россияне, которые сдают нормы ГТО, смогут получить налоговый вычет. Такая опция начнёт работать с 2025 года. Кроме того, на налоговый вычет смогут рассчитывать люди, на постоянной основе проходящие диспансеризацию.
Читайте также:
Социолог Кузнецов назвал правильной идею возвращения в школы норм ГТО
«Порвал промежность»: В Питере школьник получил серьёзную травму при подготовке к ГТО
В Московской области состоялся студенческий фестиваль ГТО