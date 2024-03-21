Московская область станет участником отборочного этапа фестиваля «РобоФинист»

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«Ежегодный Международный фестиваль «РобоФинист» — это одно из самых ярких событий для юных робототехников. Юные ученые и изобретатели принимают участие в мастер-классах, общаются со сверстниками-единомышленниками, повышают свой профессиональный уровень и борются за звание чемпионов. Принять участие могут как опытные, так и начинающие робототехники», — поделились в пресс-службе.
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