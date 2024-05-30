Диарея путешественника: Врач рассказал, как избежать отравления в отпуске

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Диарея в отпуске — это недуг, подстерегающий каждого, желающего отдохнуть человека. Болезнь происходит из-за употребления заражённой пищи или воды, а проявляется в виде водянистой диареи, спазмов в животе, тошноты и рвоты. Такие симптомы могут сильно испортить путешествие любого человека — даже вечного оптимиста.
Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» дал несколько советов о том, как избежать диареи.
По словам врача, выбирая рацион, следует избегать употребления сырых морепродуктов и недожаренного мяса, потому что при неправильном приготовлении в них могут быть бактерии сальмонеллы и яиц ленточных червей.
А для того, чтобы обезопасить себя, нужно тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением и обеззараживать руки.
На случай, если диарея всё-таки настигла, врач посоветовал поддерживать водный баланс, избегать употребление кофеина и алкоголя, придерживаться мягкой, легкоусвояемой пищи (рис, галеты, легкие бульоны и каши на воде).
Михали Кутушов предупредил, что при продолжительности диареи более 3 дней следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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«Чтобы отдых прошёл без негативных последствий, пейте только бутилированную или кипяченую воду. Если же вы находитесь на морском курорте, то во время плавания ни в коем случае не глотайте воду, ведь в ней содержится множество бактерий, повреждающих слизистую оболочку ЖКТ и нарушающих микробиом кишечника», — предостерегает Кутушов.
По словам врача, выбирая рацион, следует избегать употребления сырых морепродуктов и недожаренного мяса, потому что при неправильном приготовлении в них могут быть бактерии сальмонеллы и яиц ленточных червей.
А для того, чтобы обезопасить себя, нужно тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением и обеззараживать руки.
На случай, если диарея всё-таки настигла, врач посоветовал поддерживать водный баланс, избегать употребление кофеина и алкоголя, придерживаться мягкой, легкоусвояемой пищи (рис, галеты, легкие бульоны и каши на воде).
«Ни в коем случае нельзя есть жирную, жареную и острую пищу, потому что эти продукты раздражают слизистую и стимулируют перистальтику кишечника», — отметил эксперт.
Михали Кутушов предупредил, что при продолжительности диареи более 3 дней следует немедленно обратиться за медицинской помощью.
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Анастасия Бондарева