Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Диарея путешественника: Врач рассказал, как избежать отравления в отпуске

Диарея путешественника: Врач рассказал, как избежать отравления в отпуске

Токсиколог Кутушев рассказал, как защитить себя от диареи в отпуске
30 мая 2024, 14:24
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Диарея в отпуске — это недуг, подстерегающий каждого, желающего отдохнуть человека. Болезнь происходит из-за употребления заражённой пищи или воды, а проявляется в виде водянистой диареи, спазмов в животе, тошноты и рвоты. Такие симптомы могут сильно испортить путешествие любого человека — даже вечного оптимиста.
Кандидат медицинских наук, врач-токсиколог Михаил Кутушов в беседе с «Радио 1» дал несколько советов о том, как избежать диареи.

«Чтобы отдых прошёл без негативных последствий, пейте только бутилированную или кипяченую воду. Если же вы находитесь на морском курорте, то во время плавания ни в коем случае не глотайте воду, ведь в ней содержится множество бактерий, повреждающих слизистую оболочку ЖКТ и нарушающих микробиом кишечника», — предостерегает Кутушов.



По словам врача, выбирая рацион, следует избегать употребления сырых морепродуктов и недожаренного мяса, потому что при неправильном приготовлении в них могут быть бактерии сальмонеллы и яиц ленточных червей.
А для того, чтобы обезопасить себя, нужно тщательно мыть овощи и фрукты перед употреблением и обеззараживать руки.

На случай, если диарея всё-таки настигла, врач посоветовал поддерживать водный баланс, избегать употребление кофеина и алкоголя, придерживаться мягкой, легкоусвояемой пищи (рис, галеты, легкие бульоны и каши на воде).

«Ни в коем случае нельзя есть жирную, жареную и острую пищу, потому что эти продукты раздражают слизистую и стимулируют перистальтику кишечника», — отметил эксперт.

Михали Кутушов предупредил, что при продолжительности диареи более 3 дней следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Читайте также:

Диарея путешественников: какие инфекции обитают в Чёрном море и как обезопасить себя на отдыхе

Стало известно, сколько россиян отправятся в путешествие в этом году

«Смертельно опасно»: Врач рассказал, как загар разрушает организм человека
#эксперт
#отдых
#море
#радио
#продукты
#путешествие
#овощи
#врач
#фрукты
В Подмосковье в этом году по нацпроекту «Экология» рекультивируют шесть полигонов
30 мая 2024, 15:04

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Московской области в рамках нацпроекта «Экология» в 2024 году планируют рекультивировать шесть полигонов ТКО. На эти целы выделено финансирование – более 20 млрд рублей, сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.
«Это полигоны «Егорьевский», «Сафоново» в Раменском, «Воловичи» в Коломне, «Лесная» в Серпухове, «Шатура» и «Непейно» в Дмитровском. Все они находятся в степени готовности свыше 50%. Более чем на 80% готовы «Сафоново», «Воловичи» и «Егорьевский». Все 39 полигонов в Подмосковье закрыты. С 2017 по 2023 год рекультивирован 21 из них», – напомнил депутат.
В ходе выездного заседания профильный комитет Мособлдумы посетил один из рекультивируемых полигонов ТКО – «Сафоново» в Раменском. Он работал с 1980 по 2012 годы. По словам Шапкина, на его рекультивацию выделено более 2 млрд рублей. Работы планируется завершить в конце сентября.

Читайте также:

Мособлдума расширила список специальностей и муниципалитетов по программе «Земля врачам»

Мособлдума ограничила участие иноагентов в выборах в Подмосковье

Мособлдума согласовала кандидатуру Мурашова на пост руководителя Минчистоты
#мособлдума
#рекультивация
#полигон
#тко
#нацпроекты
#экология
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В коломне готовность капремонта стадиона «Авангард» в Коломне достигла 60%
30 мая 2024, 15:02

фото: пресс-служба строительного комплекса Московской области

Строительная готовность капремонта стадиона «Авангард» в Коломне достигла 60%. Об этом сообщила пресс-служба строительного комплекса Московской области.
Капительный ремонт проводится в рамках президентской программы.

«Общая площадь объекта составляет 4442 кв. м. На площадке сейчас более 65 рабочих и 10 единиц спецтехники, которые выполняют электромонтажные и инженерные работы, устройство перегородок, усиление фундаментов, штукатурку стен, устройство дренажа беговых дорожек. Идет подготовка к устройству нового футбольного поля», — подчеркнули в пресс-службе.

Полностью закончить капитальный ремонт и сдать здание стадиона в эксплуатацию планируется к 1 сентября текущего года.

Читайте также:

В Павловском Посаде на капитальный ремонт закрыли дворец культуры

В микрорайоне Дзержинец ведется капитальный ремонт фасадов зданий

В Пушкино продолжается строительство школы на 550 человек
#строительство
#школы
#подготовка
#ремонт
#пушкино
#капитальный ремонт
#человек
#здание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно о снижении смертности на дорогах России
30 мая 2024, 15:01

Фото: iStock/Bilanol

Начальник отдела дорожной деятельности департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса России Дмитрий Сафонов сообщил, что смертность на российских дорогах с 2017 года снизилась на 30%.
«Было принято решение — национальный проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках него федеральный проект по безопасности дорожного движения, в который включили показатели по снижению смертности на дорогах. За счет налаженной работы с Госавтоинспекцией, с владельцами автомобильных дорог, к 2023 году добились снижения смертности на 30%», — приводят «Известия» слова Сафонова.

По его словам, такого результата удалось добиться в том числе благодаря увеличению количества камер на автодорогах и усилению контроля.

До этого специалисты рекомендовали заменить йод и зелёнку в автомобильной аптечке раствором «Бетадин» или хлоргексидином.

«В остановке даже сильного кровотечения помогут кровоостанавливающие салфетки. Они упакованы в стерильные пакеты и содержат антибактериальную и анестетическую пропитку, что делает их гораздо эффективнее марли, ваты и других аналогичных средств», — прокомментировали в беседе с RT эксперты.

Ранее генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Панарьин сообщал о масштабной социальной программе по профилактике ДТП с превышением скоростного режима, которую запустят в 40 регионах страны.

Читайте также:

В регионах РФ запустят соцпрограмму по профилактике ДТП с превышением скорости

На подмосковных дорогах установили 18 км тросовых ограждений

Минтрансом согласованы новые правила федерального уровня о применении дорожных камер в РФ
#национальный проект
#дтп
#мвд
#дороги
#страны
#эксперты
#правила
#специалисты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывшего губернатора ХМАО Комарову будут судить в Нижневартовске 13 июня
MASH: экс-губернатора ХМАО Комарову будут судить в Нижневартовске 13 июня
30 мая 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Zolnierek

Бывшего губернатора ХМАО Наталью Комарову будут судить в Нижневартовске 13 июня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В апреле против Комаровой возбудили административное дело о дискредитации российских войск. Если суд признает женщину виновной, то ее ждет штраф до 200 тысяч рублей. С утра чиновница объявила об отставке.

Все началось в 2023 году с некорректного высказывания Комаровой об СВО, когда она отвечала на вопрос об обеспечении российских солдат. Ответ стал резонансным, и на женщину пожаловались в полицию.

По ее словам, решение принято ею в связи с переходом на новую должность. Президент России Владимир Путин назначил врио губернатора ХМАО-Югры Руслана Кухарука. Должность Комарова занимала с 2010 года.

Читайте также:

Блиновский сменил деятельность в зоне СВО

В США объяснили присутствие французских военных в зоне СВО

Свалку гробов с фамилиями погибших бойцов СВО нашли на кладбище под Челябинском
#россия
#спецоперация
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В регионах РФ запустят соцпрограмму по профилактике ДТП с превышением скорости
30 мая 2024, 14:48

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Генерал-майор полиции, заместитель начальника ГУОБДД МВД России Олег Панарьин сообщил о масштабной социальной программе по профилактике ДТП с превышением скоростного режима, которую запустят в 40 регионах страны.
«Мы проводим масштабное мероприятие в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», ежегодно мы разбираем одну из злободневных тем, связанных со смертностью на дорогах. В этом году это про правильный выбор скорости. В мероприятиях будут задействованы 40 субъектов РФ во всех федеральных округах нашей страны», — приводит АГН «Москва» слова Панарьина.

По его словам, выбор этих субъектов связан с показателями смертности на дорогах в них.

Он добавил, что программа будет осуществлена в виде тематических игр, сообщений, советов как через Сеть, так и офлайн.

А депутаты ЛДПР предложили ввести субсидии для компенсации ежегодного повышения стоимости обучения по наиболее востребованным специальностям в вузах. По идее, цена обучения для студента при поступлении должна быть зафиксирована.

«Когда студент поступает учиться на первый курс и заключает контракт на определённую сумму, вуз в течение обучения может индексировать эту стоимость. Для студента и его семьи эта индексация ложится дополнительным бременем. Мы предлагаем государству компенсировать увеличение стоимости обучения для студента», — пояснил в беседе с RT замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Сергей Леонов.

Ранее сообщалось, что депутаты ЛДПР внесут на рассмотрение и обсуждение Государственной Думы законопроект о пересмотре статьи Федерального закона «О страховых пенсиях».

Читайте также:

В Госдуме предложили введение досрочной пенсии

В Госдуме предложили сократить на два часа рабочую пятницу

В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в неположенном месте
#дороги
#вуз
#студент
#депутаты
#субсидии
#программа
#штрафы
#компенсации
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал многодетные семьи гордостью России
30 мая 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Многодетные семьи являются предметом гордости для России, поскольку в них дети воспитываются в атмосфере любви, отметил президент Владимир Путин.
«Сегодня я рад приветствовать родителей, удостоенных ордена "Родительская слава", а также матерей, получивших недавно восстановленное звание "Мать-героиня". Такие семьи, как ваши, без сомнения, являются гордостью нашей страны», — цитирует Путина РИА Новости.
Международный день защиты детей, отмечаемый ежегодно 1 июня, был учрежден в Париже на конгрессе Международной демократической федерации женщин в ноябре 1949 года. Впервые этот день отмечался в 1950 году.

Читайте также:

Многодетные семьи Подмосковья посетили благотворительный концерт «Пасхальная радость»

Около 150 тыс электронных удостоверений получили подмосковные многодетные семьи

В Подмосковье многодетные семьи могут приобрести комфортное жилье
#подмосковье
#жильё
#концерт
#мать
#семьи
#день защиты детей
#страны
#многодетные семьи
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Хорошо, что больше не сыграешь»: Украинский певец Потап высмеял смерть Заворотнюк
Украинский певец Потап высмеял смерть Анастасии Заворотнюк
30 мая 2024, 14:11

Фото: РИА Новости / Евгения Новоженина

Бывший участник дуэта «Потап и Настя Каменских» Алексей Потапенко высмеял у себя на странице в социальных сетях смерть российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал он.

Однако спустя некоторое время он удалил пост из-за критики в свой адрес.

30 мая скончалась актриса театра и кино Анастасия Заворотнюк. Ей было 53 года. Более двух лет она боролась с онкологией. Звезде сериала «Моя прекрасная няня» диагностировали глиобластому.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года. Её мать народная артистка России. Отец был телережиссёром. С раннего детства Анастасия хотела играть в театре. Поэтому упорно стремилась к своей мечте. В 2006 году стала заслуженной артисткой России. Известна по сериалам «Моя прекрасная няня», «Провокаторы», по фильмам «Мамы», «Код Апокалипсиса» и ещё трём десяткам киноработ.

Читайте также:

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк: Онкология, трепанация черепа и кома, что известно

Появились видео проб Заворотнюк на роль в сериале «Моя прекрасная няня»

Ушла из жизни звезда «Моей прекрасной няни» Анастасия Заворотнюк
#кино
#онкология
#видео
#мать
#кома
#пост
#отец
#актриса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медработники Московской области получили первую социальную ипотеку
30 мая 2024, 13:54

Фото: пресс-служба министерства жилищной полики Московской области

Первую в этом году социальную ипотеку вручили медработникам. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной полики Московской области.
Торжественное вручение сертификатов прошло в Красногорске в доме Правительства Московской области.

«В этом году мы вручим 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — поделилась министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Свидетельства выдали специалистам из Балашихинской, Одинцовской, Химкинской, Щёлковской, Королёвской, Красногорской, Реутовской, Пушкинской и Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Читайте также:

В Подмосковье упростили подачу заявок на социальную ипотеку

В Подмосковье по программе «Приведи друга» устроились на работу около 800 медиков

Подмосковные врачи выступят на международном конгрессе «5П Детская медицина»
#ипотека
#социальная ипотека
#инна федотова
#министр
#компенсация
#станции
#опк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Поехали»: Кадыров загадал загадку и пообещал миллион нашедшему решение
Кадыров загадал подписчикам загадку о разговоре с Путиным и Мирзиёевым
30 мая 2024, 13:48

Фото: сайт Кремля

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram задал аудитории загадку, пообещав первому отгадавшему ее, миллион рублей.
Кадыров отметил, что ответ нужен максимально развернутый. Он уточнил, что некоторые из его окружения знают содержание разговора.

«Они дали мне аманат (обещание — прим. ред.), что не допустят утечку правильного ответа», – написал политик и дал старт словом «поехали».

До этого Кадыров заявлял, что поручил вырыть яму для бывшего президента Украины Владимира Зеленского, дабы избавить последнего от наркозависимости. Отвечая на вопрос, будут ли кормить Зеленского, Кадыров, смеясь, ответил, что украинского политика посадят на диету.

Читайте также:

Кадыров призывает ударить «Кинжалами» по Эстонии

Кадыров опубликовал видео, как «Ахмат» уничтожает боевиков ВСУ у Спорного

Вылечим от наркомании: Кадыров «поручил» вырыть яму для Зеленского
#россия
#владимир путин
#рамзан кадыров
#telegram
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф