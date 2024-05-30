Диарея путешественника: Врач рассказал, как избежать отравления в отпуске

Диарея в отпуске — это недуг, подстерегающий каждого, желающего отдохнуть человека. Болезнь происходит из-за употребления заражённой пищи или воды, а проявляется в виде водянистой диареи, спазмов в животе, тошноты и рвоты. Такие симптомы могут сильно испортить путешествие любого человека — даже вечного оптимиста.