«Смертельно опасно»: Врач рассказал, как загар разрушает организм человека

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Наступило время солнечных дней и голубого неба. Многие люди стараются приобрести красивый ровный загар без вреда для здоровья, но только единицам удаётся этого достичь, потому что риск тепловых ударов и солнечных ожогов очень велик.
Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с «Радио 1» рассказал, что за загар отвечают клетки — меланоциты, регулирующие поглощение солнечных лучей.
Люди со светлой кожей, по мнению врача, счастливые, потому что защищены от болезни «меланома».
Специалист рассказал, что в погоне за загаром можно получить солнечный ожог, который провоцирует другие недуги.
Чтобы не получить солнечный ожог, Врач Хорошев призвал соблюдать простые правила: пользоваться кремами с максимальной защитой — от 50%, с 11:00 до 16:00 находиться в тени, ходить в светлой одежде с длинными руками, использовать солнцезащитные очки и соблюдать питьевой режим.
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«Загорать вообще не нужно, это категорически вредно. У нас в коже есть клетки — меланоциты, они существуют для того, чтобы поглощать и оставлять в себе энергию фотонов — ультрафиолетовых лучей. Люди, у которых кожа полна меланоцитами, чаще умирают, больше шансов на долговременное проживание имеют люди, у которых меланоцитов в кожи очень мало — со светлой кожей», — объяснил эксперт.
Люди со светлой кожей, по мнению врача, счастливые, потому что защищены от болезни «меланома».
Специалист рассказал, что в погоне за загаром можно получить солнечный ожог, который провоцирует другие недуги.
«Ультрафиолетовые лучи проникают вглубь кожи и не только повреждают ДНК, что приводит к раку, но и разрушают волокна белковые ферменты кожи, что приводит к её скорому старения и дряблению. Происходит массовая интоксикация, как и при любом ожоге, то есть ткани разрушаются, результаты разрушений поступают в кровь, возникает массовое повреждение почек и большая нагрузка на печень. Человек оказывается в состоянии некомфортном и рискованном», — рассказал собеседник.
Чтобы не получить солнечный ожог, Врач Хорошев призвал соблюдать простые правила: пользоваться кремами с максимальной защитой — от 50%, с 11:00 до 16:00 находиться в тени, ходить в светлой одежде с длинными руками, использовать солнцезащитные очки и соблюдать питьевой режим.
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Анастасия Бондарева