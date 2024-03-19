Стало известно, сколько россиян отправятся в путешествие в этом году

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Более трети россиян (34%) собираются этим летом отправиться в путешествие. Такие результаты показал опрос, проведённый ВТБ и банком «Открытие».
Большинство опрошенных россиян (62%) планируют организовывать отпуск самостоятельно, не обращаясь к услугам турагентств.
Их собравшихся в путешествие 28% отправятся в поездки по России, из них 11% отдают предпочтение курортам Краснодарского края и Крыма.
Ещё 28% респондентов будут проводить отпуск на даче или дома, приводит результаты исследования «Газета.ru».
Лишь 6% участников опроса запланировали путешествия за рубеж.
Россияне считают, что сэкономить можно, если забронировать билеты и жильё заранее. Так уже сделали 14% опрошенных, ещё 28% собираются бронировать за 1-2 месяца до отпуска, а 25% – за 1-2 недели.
Также чуть больше половины респондентов (52%) не собираются тратить на отпуск большую сумму, чем в прошлом году. Прошлогодний бюджет превысят 25% россиян, а остальные 25% намерены сэкономить.
Треть россиян (36%) планирую уложиться в сумму до 30 тысяч рублей на человека. 21% – в 30-50 тысяч рублей, 15% – в 50-100 тысяч рублей. При этом для 6% приемлемы траты, превышающие 100 тысяч рублей. А 23% сообщили, что вообще не потратят денег.
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Их собравшихся в путешествие 28% отправятся в поездки по России, из них 11% отдают предпочтение курортам Краснодарского края и Крыма.
Лишь 6% участников опроса запланировали путешествия за рубеж.
Россияне считают, что сэкономить можно, если забронировать билеты и жильё заранее. Так уже сделали 14% опрошенных, ещё 28% собираются бронировать за 1-2 месяца до отпуска, а 25% – за 1-2 недели.
Также чуть больше половины респондентов (52%) не собираются тратить на отпуск большую сумму, чем в прошлом году. Прошлогодний бюджет превысят 25% россиян, а остальные 25% намерены сэкономить.
Треть россиян (36%) планирую уложиться в сумму до 30 тысяч рублей на человека. 21% – в 30-50 тысяч рублей, 15% – в 50-100 тысяч рублей. При этом для 6% приемлемы траты, превышающие 100 тысяч рублей. А 23% сообщили, что вообще не потратят денег.
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Анастасия Чинкова