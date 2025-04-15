Диетолог назвал единственную по-настоящему полезную соль

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Зачастую соль называют «белой смертью», считая, что она разрушает почки и другие важные органы человеческого организма. Так ли это на самом деле?
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что соль называют «белой смертью» из-за соединения натрия с хлором, но в современном мире специалисты выделяют несколько альтернативных вариантов этой приправы.
Каменная соль: добывают из различных подземных месторождений, то есть шахтными способами.
Поваренная соль: её добывают путём растворения подземных слоёв соли и выпаривания.
Морская соль: выпаривание морской воды, и на внешний вид это крупные средние кристаллы.
Йодированная соль: туда для профилактики йододефицита добавляют гильдий калия. Это важно для щитовидной железы.
Гималайская розовая соль: имеет пакистанское месторождение, по внешнему виду - красноватого оттенка из-за оксида железа. В ней содержатся кальций, калий, магний и другие необходимые элементы.
Чёрная соль: ее к нам из Индии поставляют.
Однако, по словам эксперта, единственная диетическая соль — та, в которой натрий-хлор частично заменен на кальций-хлор.
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Каменная соль: добывают из различных подземных месторождений, то есть шахтными способами.
Поваренная соль: её добывают путём растворения подземных слоёв соли и выпаривания.
Морская соль: выпаривание морской воды, и на внешний вид это крупные средние кристаллы.
Йодированная соль: туда для профилактики йододефицита добавляют гильдий калия. Это важно для щитовидной железы.
Гималайская розовая соль: имеет пакистанское месторождение, по внешнему виду - красноватого оттенка из-за оксида железа. В ней содержатся кальций, калий, магний и другие необходимые элементы.
Чёрная соль: ее к нам из Индии поставляют.
Однако, по словам эксперта, единственная диетическая соль — та, в которой натрий-хлор частично заменен на кальций-хлор.
«Именно такая соль полезна, а особенно для людей с гипертонией и с болезнями почек», — рассказал Бобровский.
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Анастасия Панченко