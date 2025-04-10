Диетолог назвал неожиданную опасность напитка, который россияне употребляют каждый день

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10 апреля ежегодно отмечается день зеленого чая. Этот напиток пользуется популярностью не только в России, но и по всему миру.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что зеленый чай содержит кофеин, поэтому пить его в бездумных количествах опасно.
По словам диетолога, зелёный чай может привести к расстройству желудка.
Он подчеркнул, что большое количество зеленого чая усваивает железо.
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«Можно столкнуться с симптомами переизбытка кофеина, а это бессонница, чувства тревожности, головные боли, учащённое сердцебиение. И некоторые люди, у которых особо высокая чувствительность к кофеину, могут ощущать это уже после трёх чашек в день», — сказал он.
По словам диетолога, зелёный чай может привести к расстройству желудка.
«Он хоть и богат полезными веществами, но в его составе содержится то, что может раздражать оболочку желудка. Особенно, если его пить натощак. Это может привести к болям, изжоге и расстройстве ЖКТ», — объяснил Бобровский.
Он подчеркнул, что большое количество зеленого чая усваивает железо.
«Это проблема железа особенно актуальна для женщин в силу их физиологии, поэтому любая потеря для них может быть достаточно неприятной. И зеленый чай может помешать усвоению железа из пищи. Особенно опасно людям, склонным к анемии. Это чревато обезвоживанием организма и нарушением баланса электролитов», — пояснил диетолог.
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Анастасия Панченко