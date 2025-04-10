Диетолог рассказал, сколько чашек зеленого чая в день можно и в какое время

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10 апреля традиционно отмечается день зеленого чая. Этот напиток россияне употребляют в течение всего дня, а кто-то даже утоляет им жажду ночью.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что зеленого чая не стоит употреблять более двух-трех чашек в день, то есть от 300 до 700 миллилитров.
Однако, по его словам, есть версия, что зеленый чай пить перед сном все-таки можно.
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«Опять же все люди разные, поэтому время приема зеленого чая может сказываться по-разному на организме. Например, утром зелёный чай может быть хорошей альтернативой кофе. После обеда это полезный тонизирующий напиток. А вот поздно вечером, конечно же, в силу содержания кофеина, мы этот напиток не рекомендуем, потому что он может нарушить сон», — сказал эксперт.
Однако, по его словам, есть версия, что зеленый чай пить перед сном все-таки можно.
«Но людям с высокой чувствительности к кофеину все-таки вечером пить такой чай не стоит. Он может вызывать тревогу и учащенное сердцебиение, что приведет к проблемам со сном», — посоветовал Бобровский.
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Анастасия Панченко