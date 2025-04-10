Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Диетолог рассказал, сколько чашек зеленого чая в день можно и в какое время

Диетолог рассказал, сколько чашек зеленого чая в день можно и в какое время

Диетолог Бобровский: в течение дня можно не более трех чашек зеленого чая
Фото: iStock/MARINA BOGACHYOVA

Фото: iStock/MARINA BOGACHYOVA

10 апреля традиционно отмечается день зеленого чая. Этот напиток россияне употребляют в течение всего дня, а кто-то даже утоляет им жажду ночью.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что зеленого чая не стоит употреблять более двух-трех чашек в день, то есть от 300 до 700 миллилитров.

«Опять же все люди разные, поэтому время приема зеленого чая может сказываться по-разному на организме. Например, утром зелёный чай может быть хорошей альтернативой кофе. После обеда это полезный тонизирующий напиток. А вот поздно вечером, конечно же, в силу содержания кофеина, мы этот напиток не рекомендуем, потому что он может нарушить сон», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, есть версия, что зеленый чай пить перед сном все-таки можно.

«Но людям с высокой чувствительности к кофеину все-таки вечером пить такой чай не стоит. Он может вызывать тревогу и учащенное сердцебиение, что приведет к проблемам со сном», — посоветовал Бобровский.

Читайте также:

Диетолог назвал неожиданную опасность напитка, который россияне употребляют каждый день

Диетолог назвал опасность любимого россиянами кисломолочного продукта

Диетолог назвал неочевидное вещество в яйцах, способное улучшить работу мозга и нервов
#сон
#диетолог
#кофе
#чай
#россияне
#опасность
#люди
«Сонгкран» — тайский Новый год: когда отмечается в 2025 году, как встречают и празднуют
10 апреля 2025, 13:09

(Фото: Istock/drpnncpp)

Сонгкран — один из самых известных и популярных фестивалей в Таиланде. Множество туристов со всего мира съезжаются на празднование, чтобы вживую испытать ярки эмоции.

Что такое «Сонгкран»


Сам фестиваль является символом Нового года. В эти дни у каждого есть право облить водой незнакомого человека. Этот процесс означает, что все плохое смоет с водой. Помимо водного безумия во время празднования проходит множество мероприятий: повсеместные танцы и пение песен.

Когда отмечается тайский Новый год в 2025 году


Праздник пройдет с 13 по 15 апреля. 15 апреля наступает первый день 2568 года по тайскому стилю. Буддийский календарь идет впереди григорианского на 543 года. Летоисчисление ведется с момента ухода Будды в Нирвану.

Как празднуют «Сонгкран»


В храмах и в северной части Таиланда ритуалы начинаются еще в начале месяца. Традиционно — это семейное торжество, где принято поливать руки старших ароматизированной водой. Они же в свою очередь желают удачи и процветания младшим родственникам. Но конечно же главным развлечением является традиционное обливание водой всех вокруг.


(Фото: Istock/sutiporn)

Как появился праздник «Сонгкран»


В народе существует две легенды о происхождение фестиваля. Одна связана с индуистским брахманским ритуалом: в один религиозный день верующие люди идут к реке, чтобы смыть с себя грехи. Для тех, кто не может этого сделать достаточно облиться водой. Другая легенда основывается на мифологии. За несколько дней до праздника на землю спускаются божества. Иногда у них в руках были предметы, и по ним люди трактовали каким будет год.

Где можно отметить тайский Новый год


Этот праздник объединяет всех. Таиланд преображается под брызгами и струями воды. Чтобы насладиться праздником отправляйтесь в Бангкок, столицу королевства. Там вы найдете Каосан Роуд - оживленную улицу, где проходят яркие и шумные водные бои. По всему городу будут открыты разнообразные площадки для празднования.

Для церемоний лучше всего подходит Чиангмай. Там сохранилась традиционная атмосфера Сонгкрана. Пхукет подчеркнет важность водных мероприятий в этот праздник.

Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным
Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным

Интересные факты о «Сонгкране»


Во время празднования вас могут измазать тальком, как дополнительным способом защиты от зла и благословением. Согласно обычаю его следы должны стереться постепенно. В день торжества праздника активно проверяют водителей транспорта на алкоголь. С 30 декабря 2015 года введено обязательное тюремное заключение от 7 до 10 дней за вождение в нетрезвом состоянии.

Читайте также:

Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным

День Марка Арефусийского 11 апреля: почему в этот день нужно избегать водоёмы и зачем пить березовый сок, народные приметы

Диетолог назвал неожиданную опасность напитка, который россияне употребляют каждый день
#фестиваль
#праздник
#новый год
#танцы
#таиланд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
С начала года в России закрылось рекордное число китайских автосалонов
ТАСС: С начала года в России закрылись свыше 200 автосалонов дилеров из КНР
10 апреля 2025, 12:49

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

С января по март 2025 года в России прекратили работу 213 салонов китайских автодилеров. Это, например, больше, чем за весь 2023 год, когда были закрыты 187 автосалонов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведённое экспертами «Газпромбанк автолизинг», материалы которого имеются в распоряжении агентства. Если же сравнивать показатель закрывшихся автомобильных шоу-румов (от англ. showroom — «комната для показов». — Прим. ред.) за первый квартал прошлого года, то эта цифра выросла в три раза. Тогда дилеры из КНР закрыли 67 автосалонов.

«Лидерами по потерям своих представителей среди китайского автопрома стала марка Bestune. На этот бренд пришлось 26 закрытий», — указано в материалах аналитиков.

Далее в тройке лидеров следуют Kaiyi (20 закрытий) и DFM (16 закрытий). В своеобразный топ-10 по числу свернувших деятельность своих мини-представительств в России впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и Li Auto.

Как считают специалисты, в случае сохранения этого печального тренда до осени, по итогам нынешнего года будет установлен рекорд по количеству закрывшихся китайских автосалонов. А число действующих авто-локаций из Поднебесной упадёт значительно ниже четырёх тысяч.

Читайте также:

В России начали изымать нелегально привезенные из Казахстана новые машины

Стало известно, чем вызван переизбыток машин у автодилеров в России

Названы города, лидирующие по продаже новых машин в кредит
#рекорд
#исследование
#авто
#специалисты
#бренд
#шоу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Диетолог назвал неожиданную опасность напитка, который россияне употребляют каждый день
Диетолог Бобровский: зеленый чай может привести к расстройству желудка
10 апреля 2025, 12:31

Фото: iStock/mescioglu

10 апреля ежегодно отмечается день зеленого чая. Этот напиток пользуется популярностью не только в России, но и по всему миру.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что зеленый чай содержит кофеин, поэтому пить его в бездумных количествах опасно.

«Можно столкнуться с симптомами переизбытка кофеина, а это бессонница, чувства тревожности, головные боли, учащённое сердцебиение. И некоторые люди, у которых особо высокая чувствительность к кофеину, могут ощущать это уже после трёх чашек в день», — сказал он.

По словам диетолога, зелёный чай может привести к расстройству желудка.

«Он хоть и богат полезными веществами, но в его составе содержится то, что может раздражать оболочку желудка. Особенно, если его пить натощак. Это может привести к болям, изжоге и расстройстве ЖКТ», — объяснил Бобровский.

Он подчеркнул, что большое количество зеленого чая усваивает железо.

«Это проблема железа особенно актуальна для женщин в силу их физиологии, поэтому любая потеря для них может быть достаточно неприятной. И зеленый чай может помешать усвоению железа из пищи. Особенно опасно людям, склонным к анемии. Это чревато обезвоживанием организма и нарушением баланса электролитов», — пояснил диетолог.

Читайте также:

Диетолог рассказал, когда лучше употреблять кефир

Диетолог назвал опасность любимого россиянами кисломолочного продукта

Диетолог назвал неочевидное вещество в яйцах, способное улучшить работу мозга и нервов
#диетолог
#чай
#опасность
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Родившийся в 2154 году житель США потребовал огромное пособие
DOGE: родившийся в 2154 году житель США потребовал пособие в 41 тысячу долларов
10 апреля 2025, 11:59

Фото: iStock/ Alexandr Lebedko

Департамент государственной эффективности США (DOGE) обнаружил в списке претендентов на социальные пособия мужчину, который якобы родился в 2154 году, сообщила пресс-служба ведомства на странице в социальной сети X.
«В одном из случав некто, родившийся в 2154 году, потребовал 41 тысячу долларов», — уточнялось в сообщении.

Еще работники департамента, который возглавляет предприниматель Илон Маск, нашли среди заявителей порядка 9,7 тысячи людей, родившихся после 2040 года или позже. По информации DOGE, общая сумма их прошений составила 69 млн долларов.

Подчеркивалось, что еще 59 млн долларов от государства требуют американцы старше 115 лет. Это в своем аккаунте на платформе X прокомментировал Илон Маск. Он напомнил, что самому старому из ныне живущих жителей США — 114 лет.

«Можно с уверенностью сказать, что любой человек в возрасте 115 лет и старше получает пособие по безработице в связи с тем, что уже не существует», — обратил внимание бизнесмен.

Читайте также:

Маги или мошенники: Депутат высказался на тему увеличения штрафов за оказание эзотерических услуг

«Реестр женатиков на Госуслугах»: Психолог прокомментировала инициативу, одобренную Милоновым

Главу Белгородской области спутали с мошенником при обзвоне жителей
#сша
#пособие
#илон маск
#деньги
#предприниматель
#бизнесмен
#человек
Следите за нашими новостями
в удобном формате
День Марка Арефусийского 11 апреля: почему в этот день нужно избегать водоёмы и зачем пить березовый сок, народные приметы
10 апреля 2025, 11:42

Фото: istockphoto / Rymasheuskaya Volha

Каждый год 11 апреля православные христиане вспоминают святителя Марка Арефусийского — мученика, претерпевшего страдания за свою веру в годы правления императора Юлиана Отступника. В 2025 году эта дата выпадает на пятницу. Что можно и нельзя делать в этот день, расскажет «Радио 1».

Кто такой святитель Марк Арефусийский

Святитель Марк жил в IV веке в Сирии и был назначен епископом города Арефусия при императоре Константине Великом — в то время, когда христианство становилось официальной религией Римской империи. Он активно боролся с языческими верованиями: проповедовал, но и принимал решительные меры — однажды разрушил языческое капище и построил на его месте церковь.

Однако с приходом к власти Юлиана Отступника в 361 году ситуация изменилась. Новый император стремился возродить язычество и начал преследовать христиан. Верующим запретили преподавать в школах, а гонения возобновились с новой силой. Когда сторонники старой веры узнали об этих переменах, они решили отомстить святителю Марку. Сначала он скрывался, но узнав, что вместо него страдают невинные, сам сдался властям. Его подвергли жестоким пыткам, заставляя отречься от Христа и выплатить компенсацию за разрушенное капище.

Несмотря на мучения, Марк остался непоколебим. Его стойкость вдохновила многих горожан принять христианство. В итоге палачи отпустили святителя, а через несколько лет он мирно скончался.

Народный праздник 11 апреля — Берещенье

В народной традиции Марков день называют Берещеньем. Это время, когда славяне чествовали березу — дерево, которое с древности считалось символом жизни, здоровья и связи с миром духов. Считалось, что в ветвях плакучих берез живут русалки и утонувшие, а под их кронами можно встретить духов предков.

Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным
Вербное воскресенье 2025: когда отмечается в России и что делать православным

После прихода христианства к березе стали относиться ещё бережнее. Согласно легенде, во время бегства в Египет береза укрыла Богородицу и младенца Иисуса от непогоды. За это Дева Мария благословила дерево, и с тех пор оно считается оберегом от зла и молний.

Традиции и обряды на Марков день

На Берещенье крестьяне отправлялись в лес за берёзовым соком. Его использовали в приготовлении сбитня — традиционного славянского напитка. Сок считался лечебным: его давали больным, особенно детям, чтобы очистить организм.

Фото: istockphoto / morisfoto

А чтобы изгнать болезни, малышей в шутку «погоняли» березовыми ветками. Береза играла важную роль и в женских обрядах. Беременные женщины прижимали ладони к стволу, прося легких родов и здоровья для будущего ребёнка. Девушки водили хороводы вокруг деревьев в надежде встретить любовь. Береза, по верованиям, помогала справиться с тревогами — ей можно было «выговориться», и она «забирала» плохие мысли.

Что нельзя делать 11 апреля на Берещенье

Так как праздник приходится на Великий пост, верующим напоминали о воздержании от мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Также рекомендовалось посетить церковь или помолиться дома, вспомнив подвиги святого Марка.

Существовали и народные запреты. В этот день:

  • нельзя было рубить деревья или ломать ветки — особенно березу, которую считали священной;
  • запрещалось ссориться, ругаться и сквернословить рядом с деревьями;
  • девушкам не советовали вплетать в волосы белые ленты — чтобы не «соревноваться» с березой и не навлечь на себя беду;
  • избегали водоёмов — по поверьям, русалки могли затащить на дно тех, кто подойдёт слишком близко;
  • не отдыхали под плакучими ивами и берёзами — боялись встретиться с потусторонним.

Народные приметы 11 апреля

Наши предки внимательно наблюдали за природой:

  • быстрые облака — к тёплой погоде;
  • гром — к похолоданию;
  • ливень — к богатому урожаю овса;
  • гуси на льду — к скорому потеплению;
  • сороки вьют гнёзда низко — будет много гроз.
Читайте также:

Иларионов день 10 апреля: зачем собирать мать-и-мачеху и почему не стоит выворачивать карманы, народные приметы

День Матроны Настовицы 9 апреля: почему хозяйкам нельзя лениться и зачем на праздник раздавать долги, народные приметы

День Гавриила Благовеста 8 апреля: зачем запоминать сны накануне праздника и почему не стоит считать деньги, народные приметы
#праздник
#дерево
#сок
#традиции
#беременные история
#приметы
Следите за нашими новостями
в удобном формате