Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Диетолог назвал опасность известного соуса для шашлыков

Диетолог назвал опасность известного соуса для шашлыков

Диетолог Пристанский: нельзя мариновать шашлык в майонезе
Фото: iStock/Mariha-kitchen

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Впереди майские праздники, которые россияне традиционно встречают в кругу близких. Зачастую празднование сопровождается шашлыками, что не всегда имеет приятные последствия.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что вредных продуктовых сочетаний, от которых умирают, не существует.

«Вредные сочетания для нашего организма найти крайне сложно. Однако есть продукты, которые не предусмотрены для определенного типа приготовления. Например, майонез. Все очень любят мариновать в майонезе шашлыки, овощи, а потом жарить на открытом огне или на сильно раскаленных углях. Но майонез не обладает такой стойкостью к огню, как, например, растительное масло», — сказал эксперт.

По его словам, на огне майонез приобретает определенного рода канцерогенные свойства, что нездорово сказывается на организме.

«При такой жарке мы увеличиваем содержание жиров, то есть даем серьезную нагрузку на печень. Мясо само по себе жирное, а потом это все сдавливает майонез», — подчеркнул диетолог.

Читайте также:

Диетолог рассказал, что нужно женщинам для репродуктивного здоровья

Врач рассказала, как выявить синдром скрытого голода

Диетолог перечислил лучшие напитки для борьбы со стрессом
#продукты
#овощи
#мясо
#диетолог
#масло
#напитки
#шашлыки
Юрист рассказала, кого могут вызывать на работу в майские праздники без согласия
Юрист Яковлева: работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере
29 апреля 2025, 16:16

Фото: iStock/Madhourse

Сотрудников, которые необходимы для устранения аварии, могут вызвать на работу в майские праздники даже без их согласия, однако оплата при этом должна быть двойной. Об этом рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.
Она рассказала, что работодатель может привлекать специалистов к работе в праздничные дни исключительно с их согласия. Часто работники соглашаются выйти в праздники, и это не является для них неожиданностью, так как подписывают график заранее. Речь идёт о медработниках, полицейских, спасателях МЧС, а также занятых в сфере транспорта и торговли.

«В то же время любого сотрудника могут привлечь к работе без его согласия, если он нужен для устранения аварии или последствий стихийного бедствия. Например, прошел ураган и повредил линии электропередачи. Сотрудников, которые нужны для их восстановления, имеют право вызвать на работу в праздник», — отметила Яковлева в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что работа в праздничные дни должна оплачиваться в двойном размере. Также сотрудники могут попросить дополнительный отгул вместо двойной оплаты.

Тем временем порядка 70% российских путешественников планируют провести майские праздники в поездках по стране, пишет RT. Самыми популярными направлениями стали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Калининград, а также Алтай и республики Северного Кавказа.

«В основном на майские выходные путешественники бронируют номера в гостиницах Санкт-Петербурга (доля Северной столицы составляет 16,1%), Москвы (15,6%) и Сочи (8,1%). Высоким спросом у путешественников также пользуются Казань (3,8%) и Нижний Новгород (3,2%)», — рассказала руководитель пресс-службы OneTwoTrip Елена Шелехова.

Также россияне планируют посетить Краснодар, Адлер, Ростов-на-Дону, Калининград, Минеральные Воды, Алтай, в Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.

Читайте также:

Подмосковье лидирует у желающих отдохнуть на майские праздники в глэмпингах

График работы почтовых отделений Подмосковья изменится в майские праздники

Стал известен график работы подмосковных медучреждений в майские праздники
#подмосковье
#москва
#работа
#праздник
#мчс
#выходные
#сочи
#майские праздники
#аварии
#россияне
#график
#сотрудники
#работники
#работодатель
#дагестан
#право
#казань
#калининград
#нижний новгород
#краснодар
#ростов
#петербург
#Алтай
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Названы популярные схемы обмана пенсионеров в преддверии майских праздников
Мошенники используют доверчивость пенсионеров в преддверии майских праздников
29 апреля 2025, 15:29

Фото: iStock/artoleshko

Мошенники в преддверии майских праздников используют доверчивость пенсионеров, чтобы украсть их деньги. Об этом предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.
Мошенники часто звонят пенсионерам под видом «представителей госорганов» и сообщают о якобы положенных надбавках или компенсациях ко Дню Победы.

«Злоумышленники под разными предлогами просят сообщить данные банковской карты или перевести «небольшую сумму» для оформления выплаты. Пенсионерам важно помнить: настоящие выплаты проводятся автоматически, без участия третьих лиц и звонков», — сказал Немкин в беседе с RT.

Кроме того, пенсионерам рассылают сообщения с предложениями получить подарки ко Дню Победы. Для этого предлагается пройти опрос по ссылке, которая ведет на фишинговые сайты, где похищаются персональные данные.

Также мошенники предлагают пенсионерам «помощь от волонтёров» в домашнем хозяйстве, заходят в жильё, а после выманивают деньги или похищают имущество.

Немкин призвал предупреждать пенсионеров о возможных рисках, так как осведомлённость является лучшей защитой от обмана.

В свою очередь астролог, нумеролог, психолог Елена Файкина в разговоре с «Москвой 24» предупредила о всплеске активности мошенников в мае.

«Когда Нептун вступает в напряженные аспекты, способность людей ясно мыслить, чувствовать интуитивные сигналы и защищать личные границы резко снижается. Они теряют критическое восприятие и могут оказаться не просто обманутыми кем-то, но и обманывать самих себя», – пояснила Файкина.

Она уточнила, что самыми опасными в этом плане станут 1, 8, 15, 16, 22, 23, 28 и 29 числа мая.

Читайте также:

В России предупредили о мошеннических схемах над ветеранами ко Дню победы 9 мая

Жителей Подмосковья предупредили о мошеннических звонках «из поликлиники»

Жителей Подмосковья предупредили об активности мошенников перед Днём Победы
#деньги
#психолог
#помощь
#жильё
#мошенники
#имущество
#опрос
#карты
#выплаты
#данные
#подарки
#астролог
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Снежный апокалипсис»: жительница Перми рассказала о снегопаде века
Жительница Перми: после мощного снегопада дороги превратились в лужи
29 апреля 2025, 14:54

Фото: iStock/MahmutSonmez

Из-за сильнейшего снегопада в Перми увеличилось число аварий, весь город погряз в серьёзных пробках. Об этом рассказала местная жительница.
«Вчера был снежный апокалипсис. Пробки 9 баллов даже в 11 вечера, аварии на каждом шагу. Стоимость такси по маршруту, который стоил всегда 200 рублей, была около 700. Чусовской мост стоял около 6 часов, в соцсетях жаловались, что в автобусах едут дети и беременные, в туалет даже не сходить», — поделилась Елена в беседе с «Газетой.Ru».

Она добавила, что метель продолжалась всю ночь, а за окном выросли сосульки и сугробы, которые утром начали резко таять, и дороги превратились в лужи.

Елена отметила, что снегоуборочной техники на улицах города во время снегопада она не видела, а местные жители собственными силами расчищали дорожки до остановок.

Теперь же, по словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, в Пермском крае ожидаются дожди.

Синоптик пояснила, что снегопады также прошли в Череповце и Вологде, а вторая часть досталась Пермскому краю.

«Что же касается дальнейшего развития, то эта зона осадков уходит на северо-восток — уходит на север Урала, на Ямал, а в тылу — другая воздушная масса. Она уже не будет связана с сильными осадками, будут дожди, может быть, с мокрым снегом, он не даст прироста высоты снежного покрова», — рассказал Шувалов в интервью RT.

Он добавил, что к 3 и 4 мая дожди дойдут до Пермского края. Днём воздух прогреется до 10 °C, а снег будет стремительно таять.

Читайте также:

Москвичам рассказали, когда в город вернётся весеннее тепло

«Циклоны и дожди»: Синоптик рассказал о погоде в Москве на майских праздниках

Радоница 29 апреля: почему нельзя плакать по усопшим и работать на земле, народные приметы
#мост
#дети
#дороги
#такси
#пробки
#ночь
#снег
#сосульки
#город
#аварии
#жители
#тепло
#воздух
#метель
#интервью
#дожди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На форуме «Сильные идеи» ждут инициатив по подготовке кадров
29 апреля 2025, 14:15

Фото: t.me/ideas_forum

Организаторы форума «Сильные идеи для нового времени» ищут идеи и решения, способные создать целостную экосистему подготовки кадров в направлении «Национальной кадровой инициативы».
«Кадровая политика будущего требует системного подхода – от прогнозирования потребностей до внедрения инновационных образовательных методик. Свои идеи для позитивных изменений в стране можно подать на платформе до 15 мая», – говорится в ТГ-канале форума.
Организаторы напомнили, что в этом году предусмотрено пять номинаций: Социальная инициатива – для улучшения качества жизни; Предпринимательская инициатива – новый бизнес и креативная экономика; Технологическая инициатива – гражданские и военные технологии; Кадровая инициатива – для раскрытия потенциала каждого человека; Экологическая и климатическая инициатива – сохранение природы и адаптация страны к климатическим изменениям.

Двухдневный форум запланирован на лето в Нижнем Новгороде. На нём проведут презентации ста лучших идей и проектов. На пленарном заседании 10 из них продемонстрируют руководству России.

Читайте также:

На форум «Сильные идеи для нового времени» поступило более 11 тыс. предложений

На форум «Сильные идеи» представили 230 предложений о поддержке участников СВО

На форум «Сильные идеи для нового времени» пригласили авторов проектов по экологии
#россия
#форум
#нижний новгород
#сайт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Священный праздник»: Депутат Драпеко рассказала, как искала погибших на Великой Отечественной Войне родственников
Депутат Драпеко: в моей семье 15 человек ушли на фронт, живыми вернулись трое
29 апреля 2025, 13:27

Елена Драпеко (Фото: Telegram/@elena_drapeko)

2025 год знаменуется большой памятной датой — 80-летием Победы советского народа над фашисткой Германией. Военные события 1941-1945 годов не обошли ни одну семью.
Заслуженная артистка РСФСР и первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в беседе с «Радио 1» заявила, что 9 мая — это священный праздник для всей страны и для ее семьи тоже.

«В моей семье 15 человек ушли на фронт, живыми вернулись трое. Вернулась тетя Шура, мой отец и его брат. К сожалению, погибли очень многие. Я вместе со своей семьей разыскивала могилы моих родственников много лет. И вот нашла старшего лейтенанта Николая Драпеко, он был артиллеристом, защищал блокадный Ленинград. Похоронен в братской могиле в поселке Синявино Ленинградской области. А второй мой двоюродный брат Владимир Драпеко брал штурмом остров Шумшу. Но его могилы мы не нашли, потому что в документах было написано, что тело предано морю», — поделилась депутат.

Она добавила, что во всех российских семьях есть свои герои, с портретами которых люди выходят в бессмертный полк.

«Мои дочка, внучка, племянница очень гордятся своими героями», — сказала Елена Драпеко.

Читайте также:

«Без ноги и с осколком в голове»: Запашный рассказал, что пережила его семья в Великую Отечественную Войну

В Кузбассе стартовали акции «Георгиевская ленточка» и «Красная гвоздика»

Воробьёв поручил подготовиться к празднованию 9 Мая в каждом городе Подмосковья
#праздник
#семья
#семьи
#9 мая
#бессмертный полк
#страны
#человек
#герои
#депутат
#люди
#победа
Следите за нашими новостями
в удобном формате