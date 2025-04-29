Диетолог назвал опасность известного соуса для шашлыков

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Впереди майские праздники, которые россияне традиционно встречают в кругу близких. Зачастую празднование сопровождается шашлыками, что не всегда имеет приятные последствия.
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что вредных продуктовых сочетаний, от которых умирают, не существует.
По его словам, на огне майонез приобретает определенного рода канцерогенные свойства, что нездорово сказывается на организме.
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«Вредные сочетания для нашего организма найти крайне сложно. Однако есть продукты, которые не предусмотрены для определенного типа приготовления. Например, майонез. Все очень любят мариновать в майонезе шашлыки, овощи, а потом жарить на открытом огне или на сильно раскаленных углях. Но майонез не обладает такой стойкостью к огню, как, например, растительное масло», — сказал эксперт.
По его словам, на огне майонез приобретает определенного рода канцерогенные свойства, что нездорово сказывается на организме.
«При такой жарке мы увеличиваем содержание жиров, то есть даем серьезную нагрузку на печень. Мясо само по себе жирное, а потом это все сдавливает майонез», — подчеркнул диетолог.
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Анастасия Панченко