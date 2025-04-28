Диетолог перечислил лучшие напитки для борьбы со стрессом

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Натуральные травяные чаи и какао с молоком помогут быстрее успокоиться и побороть стресс. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По его словам, восстановиться и пережить стресс помогут травяные чаи с мелиссой, мятой и ромашкой, а также какао, так как там содержится магний. Если в напиток добавить молоко, то в организм дополнительно поступит порция кальция.
При этом он предупредил, что людям с аллергией, заболеваниями ЖКТ и лишним весом стоит быть осторожными с какао. А при подагре от этого напитка стоит отказаться полностью.
В свою очередь Общественная Служба Новостей раскрыла пользу сырников.
Отмечается, что это блюдо богато витаминами группы В, витамином А и D, а также кальцием, фосфором, железом и магнием.
Сырники стоит чаще употреблять подросткам и детям, так как в них много кальция, который необходим для формирования костной ткани. Кроме того, в них есть белок, который помогает укреплять мышечную ткань, что необходимо для спортсменов и людей с активным образом жизни.
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«Магний и кальций участвуют в процессе проведения нервного импульса и тоже оказывают тормозящее действие на нервную систему, защищают ее от чрезмерного возбуждения. Употреблять какао можно 2–3 раза в неделю по 200 миллилитров», — рассказал Арзамасцев в разговоре с «Москвой 24».
При этом он предупредил, что людям с аллергией, заболеваниями ЖКТ и лишним весом стоит быть осторожными с какао. А при подагре от этого напитка стоит отказаться полностью.
В свою очередь Общественная Служба Новостей раскрыла пользу сырников.
«Сырники считаются диетическим блюдом с большим содержанием белка. По этой причине их рекомендуют есть людям, следящим за своим питанием, и тем, кто хочет похудеть», — говорится в статье.
Отмечается, что это блюдо богато витаминами группы В, витамином А и D, а также кальцием, фосфором, железом и магнием.
Сырники стоит чаще употреблять подросткам и детям, так как в них много кальция, который необходим для формирования костной ткани. Кроме того, в них есть белок, который помогает укреплять мышечную ткань, что необходимо для спортсменов и людей с активным образом жизни.
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Элина Позднякова