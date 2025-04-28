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Врач рассказала, как выявить синдром скрытого голода

Врач Дианова: запоры могут указывать на синдром скрытого голода
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

На синдром скрытого голода могут указывать запоры, частая смена настроения и сухость кожи. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Синдром скрытого голода характеризуется состоянием, при котором организм не получает необходимое количество питательных веществ с пищей, но голода при этом не испытывает.

«Синдром скрытого голода может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ухудшение общего состояния организма и даже развитие хронических заболеваний», — объяснила Дианова в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, людям всё чаще жалко тратить время на приготовление пищи, однако порой на восстановление здоровья из-за этого придётся потратить немало средств.

Постоянное чувство усталости, сухость кожи, депрессивность и запоры могут указывать на синдром скрытого голода, заключила эксперт.

Тем временем Pravda.Ru пишет, что есть некоторые продукты, которые при повторном разогревании могут представлять опасность.

«Блюда, которые, нередко воспринимаются как безобидные, входят в ежедневный рацион, готовятся большими порциями и нередко отправляются в микроволновку на следующий день. Однако при повторном нагреве, особенно в пластиковых контейнерах, в них могут образовываться вещества, потенциально влияющие на развитие раковых заболеваний», — говорится в статье.

Авторы советуют разогревать еду на плите или в духовке и хранить готовые блюда вне холодильника.

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В Тюмени женщина покрылась язвами после приема парацетамола и ибупрофена
У жительницы Тюмени нашли синдром Лайелла после приема парацетамола и ибупрофена
28 апреля 2025, 18:42

Фото: iStock / Andrii Zorii Оригинал

У жительницы Тюмени на теле начали появляться язвы и сыпь после приема парацетамола и ибупрофена. Симптомы аллергического заболевания начались с жутких болей и зуда на голове.
Как рассказала SHOT 28-летняя Мария, помимо болевых ощущений у нее распухли губы. Затем на теле начали появляться язвы. Все это сопровождалось сыпью. Девушка немедленно обратилась к врачам. Марии поставили диагноз: синдром Лайелла. Это тяжелое полиэтиологическое заболевание аллергической природы.

Девушку отправили в больницу. К этому моменту она из-за болевых ощущений не могла принимать пищу и пить.

Как отмечается, у девушки обнаружили микоплазменную пневмонию. Не исключается, что она ранее уже переболела ей ранее, так как в ее теле были найдены антитела. Воспалительные процессы и сыпь, скорее всего, стали реакциями на прием парацетамола и ибупрофена. На данный момент девушка продолжает лечение стационарно.

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Диетолог перечислил лучшие напитки для борьбы со стрессом
Диетолог Арзамасцев: травяные чаи и какао с молоком помогают побороть стресс
28 апреля 2025, 15:19

Фото: iStock/Fudio

Натуральные травяные чаи и какао с молоком помогут быстрее успокоиться и побороть стресс. Об этом рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
По его словам, восстановиться и пережить стресс помогут травяные чаи с мелиссой, мятой и ромашкой, а также какао, так как там содержится магний. Если в напиток добавить молоко, то в организм дополнительно поступит порция кальция.

«Магний и кальций участвуют в процессе проведения нервного импульса и тоже оказывают тормозящее действие на нервную систему, защищают ее от чрезмерного возбуждения. Употреблять какао можно 2–3 раза в неделю по 200 миллилитров», — рассказал Арзамасцев в разговоре с «Москвой 24».

При этом он предупредил, что людям с аллергией, заболеваниями ЖКТ и лишним весом стоит быть осторожными с какао. А при подагре от этого напитка стоит отказаться полностью.

В свою очередь Общественная Служба Новостей раскрыла пользу сырников.

«Сырники считаются диетическим блюдом с большим содержанием белка. По этой причине их рекомендуют есть людям, следящим за своим питанием, и тем, кто хочет похудеть», — говорится в статье.

Отмечается, что это блюдо богато витаминами группы В, витамином А и D, а также кальцием, фосфором, железом и магнием.

Сырники стоит чаще употреблять подросткам и детям, так как в них много кальция, который необходим для формирования костной ткани. Кроме того, в них есть белок, который помогает укреплять мышечную ткань, что необходимо для спортсменов и людей с активным образом жизни.

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#служба
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Россиянам назвали продукты с чрезвычайно высоким содержанием «скрытой» соли
Терапевт Колесник: шашлык содержит много «скрытой» соли
28 апреля 2025, 13:48

Фото: iStock/Sviatlana Zhornava

Врач-терапевт, кардиолог сети «Клиники Фомина» Этери Колесник рассказала, как можно снизить количество соли в своём рационе.
В день взрослому человеку рекомендуется употреблять менее пяти грамм соли. Избыточное употребление соли может повысить артериальное давление, увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Примерно 0,5 грамма соли естественным образом присутствует в продуктах питания — в свежих овощах и фруктах, мясе, молочных и кисломолочных продуктах, яйцах, рыбе, грибах. До 1,4 грамма соли приходится на «добавленную соль» во время приготовления пищи либо за столом», — пояснила Колесник в беседе с «Вечерней Москвой».

А вот в хлебе, печенье, консервах, сыре, овощных заготовках, чипсах и колбасных изделиях содержится не менее 7,6 граммов «скрытой» соли, отметила эксперт.

Колесник уточнила, что к продуктам с чрезвычайно высоким содержанием соли относятся супы быстрого приготовления, блюда азиатской кухни, шашлык и фастфуд.

В свою очередь врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с «Москвой 24» заявила, что употребление сала снижает тягу к сладкому.

«Жиры, которыми богато сало, способствуют поддержанию стабильного уровня сахара в крови и дают долгое насыщение. Таким образом, отказаться от сладостей становится проще», — пояснила Дюваль.

При этом она предупредила, что сало является очень калорийным продуктом, также в нем содержится много соли. Специалист посоветовала справляться с тягой к сладкому с помощью авокадо, жирной рыбы, оливкового масла, а также курицы, брокколи, моркови и различных фруктов.

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Диетолог назвал продукт, повышающий у мужчин уровень тестостерона
Диетолог Бобровский: тыквенные семечки снижают риск мужского бесплодия
28 апреля 2025, 12:26

Фото: iStock/Nodar Chernishev

Мужскому населению России для поддержания здоровья специалисты рекомендуют употреблять тыквенные семечки, аргументируя тем, что в 100 г этого продукта содержится треть от рекомендуемого суточного потребления цинка.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что тыквенные семечки, действительно, входят в рекомендации народной медицины в том числе для того, чтобы поддерживать мужское здоровье.

«В тыквенных семечках есть инсулин и те микроэлементы, которые снижают риск мужского бесплодия и увеличивают подвижность сперматозоида. То есть речь идет о возможности зачать ребенка, о физиологической составляющей мужского здоровья», — сказал эксперт.

Он добавил, что также на мужское здоровье влияют содержащиеся в тыквенных семечках витамин Е и цинк.

«Польза еще в Омега-3 и Омега-6, магнии и калии, которые тоже содержатся в тыквенных семечках и благотворно влияют на сосудистую систему, повышают мужской гормон тестостерон», — объяснил диетолог.

Он подчеркнул аминокислоту L-аргинин в семечках тыквы, которая улучшает кровообращение в органов малого таза.

«Иммунитет эти семечки улучшают, влияют на профилактику мужских заболеваний в области простаты», — заключил специалист.

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Россиянам назвали продукты, которые поддерживают здоровье организма
Врач Мартюшев-Поклад: морепродукты поддерживают здоровье организма
25 апреля 2025, 14:10

Фото: iStock/Aamulya

Употребление морепродуктов и животных субпродуктов может поддержать здоровье всего организма. Об этом рассказал эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Хелснет», кандидат медицинских наук Андрей Мартюшев-Поклад.
«Для нашего организма питание — это не просто источник энергии, а набор сигналов, которые управляют многими процессами. Если поступает достаточно жизненно важных веществ, то организм находится в режиме долголетия, если их недостаточно — переходит в режим выживания. Продукты должны быть богаты микронутриентами», — пояснил Мартюшев-Поклад в беседе с «Известиями».

Так, больше всего микронутриентов содержат животные печень, сердце, селезенка, а также мелкая рыба, морепродукты, ракообразные и мясо животных. Специалист призвал также активно включать овощи в свой рацион.

Кроме того, организм нуждается в клетчатке. Врач-эндокринолог, врач-диетолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина рассказала «Газете.Ru», что самыми полезными крупами являются полба и булугур.

«Полба и булгур содержат больше белка и клетчатки, чем обычная пшеница. У них низкий гликемический индекс — сахар в крови повышается медленно. Это важно для людей с диабетом и метаболическим синдромом», — пояснила Чуракина.

Также врач посоветовала употреблять киноа и амарант, которые хорошо подойдут для людей с непереносимостью глютена.

При этом Чуракина отметила, что гречка, овсянка, перловка и коричневый рис являются источниками сложных углеводов, которые надолго насыщают и придают энергию. А вот манную кашу и белый рис часто включать в свой рацион не стоит, заключила эндокринолог.

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