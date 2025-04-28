Врач рассказала, как выявить синдром скрытого голода

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На синдром скрытого голода могут указывать запоры, частая смена настроения и сухость кожи. Об этом рассказала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
Синдром скрытого голода характеризуется состоянием, при котором организм не получает необходимое количество питательных веществ с пищей, но голода при этом не испытывает.
По её словам, людям всё чаще жалко тратить время на приготовление пищи, однако порой на восстановление здоровья из-за этого придётся потратить немало средств.
Постоянное чувство усталости, сухость кожи, депрессивность и запоры могут указывать на синдром скрытого голода, заключила эксперт.
Тем временем Pravda.Ru пишет, что есть некоторые продукты, которые при повторном разогревании могут представлять опасность.
Авторы советуют разогревать еду на плите или в духовке и хранить готовые блюда вне холодильника.
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«Синдром скрытого голода может привести к различным проблемам со здоровьем, включая ухудшение общего состояния организма и даже развитие хронических заболеваний», — объяснила Дианова в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, людям всё чаще жалко тратить время на приготовление пищи, однако порой на восстановление здоровья из-за этого придётся потратить немало средств.
Постоянное чувство усталости, сухость кожи, депрессивность и запоры могут указывать на синдром скрытого голода, заключила эксперт.
Тем временем Pravda.Ru пишет, что есть некоторые продукты, которые при повторном разогревании могут представлять опасность.
«Блюда, которые, нередко воспринимаются как безобидные, входят в ежедневный рацион, готовятся большими порциями и нередко отправляются в микроволновку на следующий день. Однако при повторном нагреве, особенно в пластиковых контейнерах, в них могут образовываться вещества, потенциально влияющие на развитие раковых заболеваний», — говорится в статье.
Авторы советуют разогревать еду на плите или в духовке и хранить готовые блюда вне холодильника.
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Элина Позднякова