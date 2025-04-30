Диетолог назвал основное правило здорового питания для любого человека

Фото: iStock/Daria Kulkova
Всем известно, что от питания зависит вся жизнедеятельность человека. Каким должна быть пища, чтобы организм чувствовал себя здорово и бодро?
Диетолог, нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что основной принцип питания — сочетание белков, жиров и углеводистой пищи.
По его словам, все «компоненты здоровой тарелки» играют важную роль в организме, например, белковая составляющая отстраивает практически все структуры, а клетчатка обеспечивает здоровье кишечнику и чистит пищеварительный тракт.
Читайте также:
Диетолог назвал опасность известного соуса для шашлыков
Диетолог рассказал, что нужно женщинам для репродуктивного здоровья
Врач рассказала, как выявить синдром скрытого голода
«Нужно, чтобы все непосредственно находилось в балансе на нашей тарелке. То есть достаточное количество мяса, овощей и круп. Это даст нам абсолютно сбалансированный прием пищи, где тело заберет нужную энергию», — сказал эксперт.
По его словам, все «компоненты здоровой тарелки» играют важную роль в организме, например, белковая составляющая отстраивает практически все структуры, а клетчатка обеспечивает здоровье кишечнику и чистит пищеварительный тракт.
«Если широко говорить о принципах питания, то для здоровья этого будет достаточно. Если говорить о более частном, то следует отталкиваться от целей и задач. И тогда будет вопрос индивидуального подхода и выбора своего стола», — подчеркнул Пристанский.
Читайте также:
Диетолог назвал опасность известного соуса для шашлыков
Диетолог рассказал, что нужно женщинам для репродуктивного здоровья
Врач рассказала, как выявить синдром скрытого голода
Анастасия Панченко