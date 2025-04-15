Диетолог назвала допустимое количество кулича в Пасху

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Пасха — это светлый праздник, атрибутами которого являются крашеные яйца, творожные пасхи и пшеничные куличи.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» рассказала, что здоровому человеку можно есть любые куличи (сладкие, с изюмом и орехами), но в адекватном количестве.
По ее словам, с творожной пасхой процесс обстоит также — следует выбирать ингредиенты.
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«Это все индивидуально. В среднем — 100-200 грамм. А тем, кто боится поправиться, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом или диабетом, советую пробовать чисто символически. Либо делать кулич из других ингредиентов, например, заменить пшеничную муку на цельнозерновую, вместо сахара добавить стевию или яблочное пюре», — посоветовала эксперт.
По ее словам, с творожной пасхой процесс обстоит также — следует выбирать ингредиенты.
«Можно сделать просто на твороге. Чем больше ингредиентов, чем калорийнее продукт, тем меньше пропорции. Также больше двух крашеных яиц в Пасху есть не стоит, нужно подумать о своем ЖКТ», — прокомментировала диетолог Соломатина.
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Анастасия Панченко