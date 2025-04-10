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Краффин — пасхальный кулич: что это за выпечка и как приготовить

(Фото: Istock/Irina Taskova)

(Фото: Istock/Irina Taskova)

Невероятное множество разновидностей кулича придумывают на просторах интернета. Так и кулич-краффин однажды появился в видео-рецепте на канале одного известного кулинара. Теперь его готовят с разными начинками и дополнениями. Как же появился такой вариант кулича и как его готовить в материале «Радио 1».

Как появился кулич-краффин


Начать нужно с истории появления краффина. Это гибрид круассана и маффина. В 2013 году его впервые испекли в австралийской кондитерской. За несколько месяцев рецепт захватил весь мир. В Америке он стал хитом. В 2014 году краффин был зарегистрирован в заведении Mr. Holmes Bakehouse. Благодаря разным вариациям рецепта на свет появился кулич-краффин: слои — круассан, вышность — маффин, дрожжевое тесто с изюмом — кулич.

Рецепт кулича-краффина


Рецепт рассчитан на два небольших кулича, имейте это ввиду. Ингредиенты (на 2 небольших кулича-краффина):

Для теста:
• Мука — 400 г
• Молоко — 120 мл
• Яйцо — 1 шт
• Желток — 2 шт
• Сахар — 100 г
• Сухие дрожжи — 7 г (или 20 г свежих)
• Сливочное масло — 60 г (в тесто)
• Ванильный сахар — 1 ч. л.
• Соль — щепотка

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Для слоёв:
• Сливочное масло — 80 г (размягчённое)
• Изюм, цукаты или орехи — по вкусу (около 100 г)
• Корица или кардамон — по желанию

Шаг 1: Подготовка опары
1. Подогрейте молоко до тёплого состояния (около 36–38°C).
2. Добавьте 1 ч. л. сахара и дрожжи. Перемешайте и оставь на 10–15 минут — должна появиться «шапочка».

Шаг 2: Замешивание теста
1. В большой миске взбейте яйцо, желтки, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль.
2. Влейте дрожжевую смесь, перемешайте.
3. Постепенно добавляйте просеянную муку и начинайте замешивать тесто.
4. Когда тесто соберётся, добавьте мягкое сливочное масло (60 г) и вымешивайте 10–15 минут до гладкости и эластичности.
5. Накройте миску плёнкой и поставьте в тёплое место на 1,5–2 часа — тесто должно увеличиться в 2 раза.

Шаг 3: Подготовка начинки
• Пока тесто подходит, замочите изюм (или другие сухофрукты) в тёплой воде или роме на 10–15 минут, затем обсушите.
• Разомните масло для слоёв (80 г) до кремового состояния.

Фото: iStock/Alina Chernyshova

Шаг 4: Формирование краффинов
1. Готовое тесто разделите на 2 части.
2. Каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольник (примерно 25×40 см).
3. Намажьте пласт мягким маслом, посыпьте начинкой и, если хотите — корицей.
4. Сверните в рулет по длинной стороне.
5. Разрежьте рулет вдоль почти до конца, оставив край неразрезанным.
6. Переплетите обе половины разрезом вверх, скрутите в улитку, прячьте конец внутрь.

Шаг 5: Второй подъём
• Переложите заготовки в формы, смазанные маслом (подойдут металлические или бумажные формы для куличей).
• Оставьте на расстойку на 40–60 минут под полотенцем.

Шаг 6: Выпечка
1. Разогрейте духовку до 180°C.
2. Выпекайте 30–35 минут. Если верх подрумянился слишком быстро — накройте фольгой.
3. Проверьте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой.

Шаг 7: Украшение
• Остудите краффины на решётке.
• Посыпьте сахарной пудрой или украсьте глазурью по желанию.

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В Кремле не стали комментировать демонстрацию тела подростка на площади в Чечне
Песков отказался комментировать демонстрацию тела подростка на площади в Чечне
10 апреля 2025, 14:14

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать демонстрацию тела подростка, напавшего на пост ДПС, на площади в Чечне, назвав источники ненадёжными.
«Точно мы не хотели бы ориентироваться на информацию, которую распространяют оппозиционные каналы. Не рассматриваем эти источники как заслуживающие доверия. Иной информации не имеем», — ответил Песков журналистам.
Ранее стало известно, что труп 17-летнего подростка, который совершил нападение на пост ДПС в чеченском Ачхой-Мартане, выставили на всеобщее обозрение на городских улицах и на площади.

Напомним, 7 апреля в результате нападения вооружённого ножом подростка один из сотрудников скончался, второй был ранен и ответным огнем убил нападающего.

Позже глава Чечни Рамзан Кадыров поручил МВД, Росгвардии и ФСБ выдворить с территории республики отцов и братьев подозреваемых, а также изъять их имущество.

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Диетолог рассказал, сколько чашек зеленого чая в день можно и в какое время
Диетолог Бобровский: в течение дня можно не более трех чашек зеленого чая
10 апреля 2025, 13:55

Фото: iStock/MARINA BOGACHYOVA

10 апреля традиционно отмечается день зеленого чая. Этот напиток россияне употребляют в течение всего дня, а кто-то даже утоляет им жажду ночью.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что зеленого чая не стоит употреблять более двух-трех чашек в день, то есть от 300 до 700 миллилитров.

«Опять же все люди разные, поэтому время приема зеленого чая может сказываться по-разному на организме. Например, утром зелёный чай может быть хорошей альтернативой кофе. После обеда это полезный тонизирующий напиток. А вот поздно вечером, конечно же, в силу содержания кофеина, мы этот напиток не рекомендуем, потому что он может нарушить сон», — сказал эксперт.

Однако, по его словам, есть версия, что зеленый чай пить перед сном все-таки можно.

«Но людям с высокой чувствительности к кофеину все-таки вечером пить такой чай не стоит. Он может вызывать тревогу и учащенное сердцебиение, что приведет к проблемам со сном», — посоветовал Бобровский.

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«Сонгкран» — тайский Новый год: когда отмечается в 2025 году, как встречают и празднуют
10 апреля 2025, 13:09

(Фото: Istock/drpnncpp)

Сонгкран — один из самых известных и популярных фестивалей в Таиланде. Множество туристов со всего мира съезжаются на празднование, чтобы вживую испытать ярки эмоции.

Что такое «Сонгкран»


Сам фестиваль является символом Нового года. В эти дни у каждого есть право облить водой незнакомого человека. Этот процесс означает, что все плохое смоет с водой. Помимо водного безумия во время празднования проходит множество мероприятий: повсеместные танцы и пение песен.

Когда отмечается тайский Новый год в 2025 году


Праздник пройдет с 13 по 15 апреля. 15 апреля наступает первый день 2568 года по тайскому стилю. Буддийский календарь идет впереди григорианского на 543 года. Летоисчисление ведется с момента ухода Будды в Нирвану.

Как празднуют «Сонгкран»


В храмах и в северной части Таиланда ритуалы начинаются еще в начале месяца. Традиционно — это семейное торжество, где принято поливать руки старших ароматизированной водой. Они же в свою очередь желают удачи и процветания младшим родственникам. Но конечно же главным развлечением является традиционное обливание водой всех вокруг.


(Фото: Istock/sutiporn)

Как появился праздник «Сонгкран»


В народе существует две легенды о происхождение фестиваля. Одна связана с индуистским брахманским ритуалом: в один религиозный день верующие люди идут к реке, чтобы смыть с себя грехи. Для тех, кто не может этого сделать достаточно облиться водой. Другая легенда основывается на мифологии. За несколько дней до праздника на землю спускаются божества. Иногда у них в руках были предметы, и по ним люди трактовали каким будет год.

Где можно отметить тайский Новый год


Этот праздник объединяет всех. Таиланд преображается под брызгами и струями воды. Чтобы насладиться праздником отправляйтесь в Бангкок, столицу королевства. Там вы найдете Каосан Роуд - оживленную улицу, где проходят яркие и шумные водные бои. По всему городу будут открыты разнообразные площадки для празднования.

Для церемоний лучше всего подходит Чиангмай. Там сохранилась традиционная атмосфера Сонгкрана. Пхукет подчеркнет важность водных мероприятий в этот праздник.

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Интересные факты о «Сонгкране»


Во время празднования вас могут измазать тальком, как дополнительным способом защиты от зла и благословением. Согласно обычаю его следы должны стереться постепенно. В день торжества праздника активно проверяют водителей транспорта на алкоголь. С 30 декабря 2015 года введено обязательное тюремное заключение от 7 до 10 дней за вождение в нетрезвом состоянии.

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#фестиваль
#праздник
#новый год
#танцы
#таиланд
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С начала года в России закрылось рекордное число китайских автосалонов
ТАСС: С начала года в России закрылись свыше 200 автосалонов дилеров из КНР
10 апреля 2025, 12:49

Фото: istockphoto/Kwangmoozaa

С января по март 2025 года в России прекратили работу 213 салонов китайских автодилеров. Это, например, больше, чем за весь 2023 год, когда были закрыты 187 автосалонов.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование, проведённое экспертами «Газпромбанк автолизинг», материалы которого имеются в распоряжении агентства. Если же сравнивать показатель закрывшихся автомобильных шоу-румов (от англ. showroom — «комната для показов». — Прим. ред.) за первый квартал прошлого года, то эта цифра выросла в три раза. Тогда дилеры из КНР закрыли 67 автосалонов.

«Лидерами по потерям своих представителей среди китайского автопрома стала марка Bestune. На этот бренд пришлось 26 закрытий», — указано в материалах аналитиков.

Далее в тройке лидеров следуют Kaiyi (20 закрытий) и DFM (16 закрытий). В своеобразный топ-10 по числу свернувших деятельность своих мини-представительств в России впервые вошли Geely, Jaecoo, Jetour и Li Auto.

Как считают специалисты, в случае сохранения этого печального тренда до осени, по итогам нынешнего года будет установлен рекорд по количеству закрывшихся китайских автосалонов. А число действующих авто-локаций из Поднебесной упадёт значительно ниже четырёх тысяч.

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Диетолог назвал неожиданную опасность напитка, который россияне употребляют каждый день
Диетолог Бобровский: зеленый чай может привести к расстройству желудка
10 апреля 2025, 12:31

Фото: iStock/mescioglu

10 апреля ежегодно отмечается день зеленого чая. Этот напиток пользуется популярностью не только в России, но и по всему миру.
Кандидат медицинских наук, диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что зеленый чай содержит кофеин, поэтому пить его в бездумных количествах опасно.

«Можно столкнуться с симптомами переизбытка кофеина, а это бессонница, чувства тревожности, головные боли, учащённое сердцебиение. И некоторые люди, у которых особо высокая чувствительность к кофеину, могут ощущать это уже после трёх чашек в день», — сказал он.

По словам диетолога, зелёный чай может привести к расстройству желудка.

«Он хоть и богат полезными веществами, но в его составе содержится то, что может раздражать оболочку желудка. Особенно, если его пить натощак. Это может привести к болям, изжоге и расстройстве ЖКТ», — объяснил Бобровский.

Он подчеркнул, что большое количество зеленого чая усваивает железо.

«Это проблема железа особенно актуальна для женщин в силу их физиологии, поэтому любая потеря для них может быть достаточно неприятной. И зеленый чай может помешать усвоению железа из пищи. Особенно опасно людям, склонным к анемии. Это чревато обезвоживанием организма и нарушением баланса электролитов», — пояснил диетолог.

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#люди
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