Краффин — пасхальный кулич: что это за выпечка и как приготовить

(Фото: Istock/Irina Taskova)
Невероятное множество разновидностей кулича придумывают на просторах интернета. Так и кулич-краффин однажды появился в видео-рецепте на канале одного известного кулинара. Теперь его готовят с разными начинками и дополнениями. Как же появился такой вариант кулича и как его готовить в материале «Радио 1».
Как появился кулич-краффин
Начать нужно с истории появления краффина. Это гибрид круассана и маффина. В 2013 году его впервые испекли в австралийской кондитерской. За несколько месяцев рецепт захватил весь мир. В Америке он стал хитом. В 2014 году краффин был зарегистрирован в заведении Mr. Holmes Bakehouse. Благодаря разным вариациям рецепта на свет появился кулич-краффин: слои — круассан, вышность — маффин, дрожжевое тесто с изюмом — кулич.
Рецепт кулича-краффина
Рецепт рассчитан на два небольших кулича, имейте это ввиду. Ингредиенты (на 2 небольших кулича-краффина):
Для теста:
• Мука — 400 г
• Молоко — 120 мл
• Яйцо — 1 шт
• Желток — 2 шт
• Сахар — 100 г
• Сухие дрожжи — 7 г (или 20 г свежих)
• Сливочное масло — 60 г (в тесто)
• Ванильный сахар — 1 ч. л.
• Соль — щепотка
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Для слоёв:
• Сливочное масло — 80 г (размягчённое)
• Изюм, цукаты или орехи — по вкусу (около 100 г)
• Корица или кардамон — по желанию
Шаг 1: Подготовка опары
1. Подогрейте молоко до тёплого состояния (около 36–38°C).
2. Добавьте 1 ч. л. сахара и дрожжи. Перемешайте и оставь на 10–15 минут — должна появиться «шапочка».
Шаг 2: Замешивание теста
1. В большой миске взбейте яйцо, желтки, оставшийся сахар, ванильный сахар и соль.
2. Влейте дрожжевую смесь, перемешайте.
3. Постепенно добавляйте просеянную муку и начинайте замешивать тесто.
4. Когда тесто соберётся, добавьте мягкое сливочное масло (60 г) и вымешивайте 10–15 минут до гладкости и эластичности.
5. Накройте миску плёнкой и поставьте в тёплое место на 1,5–2 часа — тесто должно увеличиться в 2 раза.
Шаг 3: Подготовка начинки
• Пока тесто подходит, замочите изюм (или другие сухофрукты) в тёплой воде или роме на 10–15 минут, затем обсушите.
• Разомните масло для слоёв (80 г) до кремового состояния.
Фото: iStock/Alina Chernyshova
Шаг 4: Формирование краффинов
1. Готовое тесто разделите на 2 части.
2. Каждую часть раскатайте в тонкий прямоугольник (примерно 25×40 см).
3. Намажьте пласт мягким маслом, посыпьте начинкой и, если хотите — корицей.
4. Сверните в рулет по длинной стороне.
5. Разрежьте рулет вдоль почти до конца, оставив край неразрезанным.
6. Переплетите обе половины разрезом вверх, скрутите в улитку, прячьте конец внутрь.
Шаг 5: Второй подъём
• Переложите заготовки в формы, смазанные маслом (подойдут металлические или бумажные формы для куличей).
• Оставьте на расстойку на 40–60 минут под полотенцем.
Шаг 6: Выпечка
1. Разогрейте духовку до 180°C.
2. Выпекайте 30–35 минут. Если верх подрумянился слишком быстро — накройте фольгой.
3. Проверьте готовность деревянной палочкой — она должна выходить сухой.
Шаг 7: Украшение
• Остудите краффины на решётке.
• Посыпьте сахарной пудрой или украсьте глазурью по желанию.
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