Диетолог назвала главную ошибку при выходе из поста к Пасхе

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Специалисты утверждают, что после продолжительного периода поста возвращаться к привычному рациону стоит последовательно.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» назвала самой большой ошибкой выхода из поста — «обжираловку».
По ее словам, во время поста укрепляется духовная часть человека, осознанность и самоограничение, а не запрет, потому что рядом поставили «злого полицейского».
Она подчеркнула, что из поста нужно выходить последовательно с точки зрения не только духовности, но и физиологии.
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«У меня складывается ощущение, что это не радость Светлой Пасхи, а радость тому, что пост закончился, и следует вознаграждение. Тогда возникает вопрос: а ради чего это все было сделано? Зачем нужны были эти муки?» — сказала эксперт.
По ее словам, во время поста укрепляется духовная часть человека, осознанность и самоограничение, а не запрет, потому что рядом поставили «злого полицейского».
«Пост нужно вести осознанно и выходить из него осознанно, не злоупотреблять сразу же ни пищей, ни какими-то утехами. Нужно становиться лучше», — прокомментировала специалист.
Она подчеркнула, что из поста нужно выходить последовательно с точки зрения не только духовности, но и физиологии.
«Тут мы еще тренировали свой желудочно-кишечный тракт, он, получается, немножко обленился. Ему нужна разминка, а не разом. Это как спортсмен, который лежал на диване, а потом резко побежал 20 километров. Нужно поэтапно, чтобы проснулся желудочно-кишечный тракт и снова начал переваривать», — завершил эксперт.
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Анастасия Панченко